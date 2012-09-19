به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور بانوان با نایب قهرمانی تیم همدان به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، رقابت های ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور بانوان بزرگداشت شهید ناهید فاتحی گرجو با حضور 22 تیم از سراسر کشور در سالن استاد حسین اعظمی شهر شیراز برگزار شد.

در پایان این رقابت ها و در بخش مسابقات دسته دو تیم کرمان در جایگاه نخست قرار گرفت و تیم های همدان و زنجان به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

تیم های مرکزی، گلستان، آذربایجان غربی، کهکیلویه و بویراحمد، کیش و خوزستان به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

چهار کشتی گیر همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

چهار کشتی گیر همدانی به اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان دعوت شدند.

بر اساس این گزارش، نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات پیش رو از هشتم مهر ماه امسال در تهران دایر می شود.

براساس اعلام کادر فنی تیم ملی، محمد سلطانی در وزن 55 کیلوگرم، صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم، میثم مصطفی جوکار در وزن 84 کیلوگرم و مهران میرزایی در وزن 96 کیلوگرم همگی از همدان در این اردوی آماده سازی حضور خواهند داشت.

نخستین اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد پس از شرکت در رقابت‌های المپیک 2012 لندن روزهای هشتم تا 18 مهرماه سال جاری در خانه کشتی شماره یک برگزار می‌شود.

همچنین، سعید گودرزی مربی سازنده کشتی همدان نیز به این اردوی آماده سازی فراخوانده شد.

همدان بر سکوی سوم کاراته سبک شوتوکان JKA کشور ایستاد

تیم همدان در مسابقات سبک شوتوکان JKA کاراته قهرمانی کشور به مقام سوم دست یافت.

بر اساس این گزارش، مسابقات قهرمانی سبک شوتوکان JKA کشوردر دو رده سنی نونهالان و نوجوانان با حضور 535 ورزشکار از 12 استان کشور به مدت دو روز به میزبانی استان کردستان در شهر سنندج برگزار شد.

در پایان این دوره از رقابتها همدان با هشت مدال طلا، هشت مدال نقره و پنج نشان برنز در جای سوم قرار گرفت.

در کاتای انفرادی و رده های مختلف سنی و زیر کمربند قهوه ای در رده سنی 12 تا 13 سال علیرضا نقدی از همدان قهرمان شد.

در کومیته انفرادی 10تا 11 سال کمربند قهوه ای و مشکی در وزن 35 کیلوگرم عرفان داوودی از همدان اول شد و در کومیته انفرادی 12تا 13 سال کمربند قهوه ای و مشکی 40 کیلوگرم محمد رضا سلطانی از همدان سوم شد.

اعزام تیم بسکتبال جوانان همدان به مسابقات قهرمانی کشور

تیم بسکتبال استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات بسکتبال جوانان قهرمانی کشور از امروز به مدت سه روز به میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار می شود.

تیم همدان با مربیگری علی احمدی رشادت در این رقابتها حاضر می شود.

کلاس ارتقاء درجه‌های داوری کشتی برگزار می‌شود

کلاس ارتقاء درجه‌های داوری به میزبانی استان همدان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، کلاس ارتقاء درجه‌های 3 به 2 و 2 به یک و همچنین کنترل درجه ممتاز، 29 تا 31 شهریورماه در همدان برگزار خواهد شد.

این کلاس با همکاری کمیته داوران فدراسیون کشتی و هیئت کشتی استان همدان برگزار می‌شود.

مدرس این دوره از کلاس ها احمد دامغانی از مدرسین فدراسیون خواهد بود.

سومی همدان در مسابقات فوتسال دسته دوم باشگاههای کشور

در پایان مسابقات فوتسال دسته دوم باشگاههای کشورعلیصدر همدان در رده سوم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، هفته بیست و دوم از سری مسابقات فوتسال لیگ دسته دوم کشور در سالن انقلاب همدان برگزار شد و تیم علیصدر همدان با نتیجه 11 بر 3 شهدای جلین گرگان را شکست داد.

در این دیدار وحید شانه ای 3 گل ، امین وکیلی 3 گل، امید بهرامی 2 گل، محمد اصلانی 2 گل و میثم رضایی یک گل وارد دروازه حریف کردند.

تیم علیصدر در اولین سال حضور خود در این رقابتها در گروه شمال در بین 12 تیم در رده سوم قرار گرفت.

معرفی برترین های پرس سینه استان همدان

نتایج مسابقات پرس سینه قهرمانی استان به مناسبت هفته دفاع مقدس اعلام شد.

این رقابت ها با حضور 13 نفر از شهرستان های همدان، ملایر، تویسرکان و پیشکسوتان در سالن تختی همدان برگزار شد.

در پایان تیم های پدافند هوایی منطقه یک آجا با 86 امتیاز، باشگاه سبلان شهرستان همدان با 78 و باشگاه قائم از همدان با 75 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده انفرادی نوجوانان میلاد زارعی، مهران عبدنکوئی و محمد امیر بیگی در رده سنی جوانان کاظم اسکندری، حسین کرد و پوریا آکهی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی بزرگسالان پویا ترکمان، هادی اسدی و مسعود پاینده پیمان و در رده سنی پیشکسوتان رحمت اله ظاهری، بهزاد نجفی و خلیل اسدی در جایگاه های برتر این رقابت ها قرار گرفتند.

پینگ پنگ بازان همدان در رده بندی دسته برتر کشور

تیم پینگ پنگ همدان در مسابقات آزاد رده بندی دسته برتر کشور که از امروز تا سه روز در رده سنی نوجوانان در شهرخرم آباد برگزار می شود، حاضر می شود.

بر اساس این گزارش، تیم همدان را سید حامد ذوالحواریه، امید بشیری، میلاد نوشادی، سینا زارعی، سید فائز جعفری، سینا دستجردی، مازیار شمسایی، عرفان لرستانی و امید حسین فرهادی به مربیگری و سرپرستی نادر شاملو تشکیل می دهند.

برگزاری مسابقه تکواندو قهرمانی استان در خانه تکواندو همدان

یکدوره مسابقه تکواندو قهرمانی دختران استان با حضور هشتاد تکواندو کار در خانه تکواندو همدان برگزار شد.

در در پایان در رده خردسالان زهرا زارعی، انسیه زارعی، مرضیه خدایاری، مهشید نعمتی، محدثه نعمتی، محدثه نظری، مریم هاشمی، آیدا ابراهیمی و آرزو قاسملو به ترتیب در اوزان اول تا دهم صاحب رتبه های برتر شدند.

در رده نونهالان نیز مهدیس خضریان، پگاه اخوان، ریحانه کاشی، الهه نعمتی، سمانه خبازیان، زهرا ضیایی، حدیثه نیازی فرید، زهرا غلامی، ساحل چراغی و شکوفه محمدی در اوزان دهگانه رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.