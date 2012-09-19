به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه، با تشکر از رسانه‌ها در پوشش خبری نشست خبری اخیر فرمانده کل سپاه، پیرامون تحریف بخشی از سخنان سرلشکر جعفری در خصوص "بازار سکه و ارز" و "حضور نیروهای قدس در سوریه" تصریح کرد: آنچه در نشست مذکور توسط سردار جعفری مطرح شد عبارت از این بود که "نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گذشته با هدف حمایت از ملت‌های مسلمان و نیز شرایط خاصی که لبنان و سوریه با آن رو به رو هستند تعدادی نیرو در این کشورها داشته اما این حضور به منزله حضور نظامی در این کشورها نیست".

وی افزود: فرمانده کل سپاه همچنین "کمک فکری، مستشاری و انتقال تجربه به سوریه به عنوان عضوی از حلقه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را از افتخارات جمهوری اسلامی ایران برشمردند".

مسئول روابط عمومی کل سپاه، با اشاره به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در چارچوب موازین و عرف بین‌الملل در کشورهای دیگر وابسته نظامی دارد خاطرنشان کرد: در این بین هم اکنون در حدود 15 کشور جهان از جمله کشورهای سوریه و لبنان وابستگان نظامی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و ارتش جمهوری اسلامی نیز در تعدادی دیگر از کشورها وابسته نظامی دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران همچنین در واکنش به برداشت برخی رسانه‌ها پیرامون ورود سپاه در عرصه برخورد با اخلال‌گران بازار سکه و ارز تصریح کرد: آنچه در سخنان سرلشکر جعفری آمده است صرفاً " به درخواست رییس جمهور محترم برای کمک به مشخص کردن عوامل و جریاناتی که در بازار سکه و ارز ایجاد اخلال کرده‌اند، اشاره و طی آن اظهار امیدواری شده است در آینده نزدیک اطلاعات مفید و نتیجه تلاش‌ها برای برخورد با متخلفان در اختیار رییس جمهور و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد"، لذا ورود سپاه تنها در این چارچوب است و علی‌القاعده تنظیم بازار سکه و ارز سازوکارهای خاص خود را دارد که توسط دستگاه‌ها و متولیان مربوطه دنبال خواهد شد.

سردار شریف در پایان با اشاره به تلاش اصحاب رسانه که صرف نظر از گرایشات سیاسی و ذائقه‌های حرفه‌ای به لحاظ اهمیت موضوعات و محورهای مطرح شده در سخنان فرمانده کل سپاه به پوشش خبری مثال زدنی این کنفرانس پرداختند گفت: بی تردید تلاش فاخر رسانه‌ها در این زمینه، تاثیرات انکار ناپذیر خود در عرصه نمایان‌سازی بیشتر قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی نیروهای مسلح و عمق امنیت ملی کشور را تدریجاً آشکارتر خواهد کرد.