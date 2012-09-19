عملکرد غرب در سوریه مغایر با بیانیه ژنو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، گنادی گاتیلوف گفت : اقدام غرب در کمک تسلیحاتی مستقیم به مخالفان سوری با روح و متن بیانیه ژنو مغایر است.

از سوی دیگر منابع وابسته به وزارت امور غیرمترقبه روسیه از ارسال کمکهای بشردوستانه این کشور برای سوریه که شامل 38 تن است خبر دادند.

این منابع بیان کردند: کمکها شامل شکر، گوشت، شیرخشک کودکان و تن ماهی است و قبلا نیز روسیه کمکهایی را به هلال احمر سوریه تحویل داده بود که شامل چادر، پتو و مواد غذایی بوده است.

خبر دیگر اینکه عبدالباسط سیدا رئیس موسوم به شورای انتقالی ملی سوریه مدعی شد: تلاشهای سیاسی برای پایان بحران سوریه کافی نیست.

وی ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامی مشابه لیبی درباره سوریه مدعی شد: تلاشهای اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه و گروه تماس(ایران، مصر، عربستان و ترکیه) و نیز طرحهای کشورهای عربی و اروپایی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

سیدا ادعا کرد: تاکنون چیزی از الابراهیمی ندیده ایم و فقط به نقطه نظرات طرفهای درگیر گوش داده است، ما در پاریس با وی دیدار کردیم و نقطه نظرات خود را بیان کردیم و به وی گوشزد کردیم که ادامه طرح کوفی عنان از سوی وی بی نتیجه خواهد بود.

وی با اشاره به موضوع سوریه گفت : ما تغییری در مواضع روسها مشاهده نکرده ایم و با توجه به مشغول بودن آمریکایی ها به انتخابات باید تلاشهای اروپایی-عربی بیشتر شود.