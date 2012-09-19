حفظ تنوع زیستی نقش مهمی در رفع نیازهای ضروری انسان دارد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تخریب و ازدست رفتن زیستگاههای طبیعی یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده تنوع زیستی است، فشارهای که انسان بر زمین وارد می کند تاثیر مستقیمی بر نابودی زیستگاهها دارد.

وی اظهارداشت: بدون تنوع زیستی هر منفعت اقتصادی بی ‌اهمیت است، رشد اقتصادی که باعث نابودی تنوع زیستی شود بجای آنکه زندگی را ارتقا دهد به یقین از کیفیت آن خواهد کاست.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: منابع ژنتیکی در حقیقت ماده خام و دست ‌مایه اصلی پژوهشگران برای تولید فرآوردههای زیستی است و بدون آن فناوری زیستی دستاوردی نخواهد داشت.

وی افزود: حفاظت، شناسایی و استفاده پایدار از این تنوع ژنتیکی فوق ‌العاده که در منابع طبیعی ایران به ویژه مشاهده می ‌شود برای موفقیت هر برنامه بهنژادی و یا بیوتکنولوژی گیاهی امری حیاتی است.

رحمانی ادامه داد: تنوع زیستی بخشی حساس از سرمایه طبیعی است که در برگیرنده بسیاری از نیازهای بشریت است از اینرو رسالت انسانها در این بخش ایجاب می کند تا برای آگاه سازی بیش از پیش مخاطبان به این موضوع بپردازند.