19 نفر در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی کشته و مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین علی حسین زاده با بیان اینکه بر اثر وقوع دو فقره تصادف فوتی، سه نفر جان خود را از دست داده‌اند افزود: طی همین با وقوع 10 فقره تصادف جرحی، 16 نفر مصدوم نیز مصدوم شده‌اند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی با تاکید بر اینکه علت بیشتر تصادفات 24 ساعت گذشته، عدم توجه به جلو از سوی رانندگان تشخیص داده شده است، تصریح کرد: رانندگان سعی کنند با توجه به مسافت زیاد برخی از مسیرهای بین استانی و شهرستانی، از رانندگی طولانی مدت خودداری و در صورت ضرورت با توقف در پارکینگ‌های جاده‌ای خستگی و خواب آلودگی را از خود دور کنند.

سرهنگ علی حسین زاده، رانندگان را به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توصیه کرد و افزود: توجه به علائم رانندگی در جاده‌ها، رعایت سرعت مطمئه، رانندگی به دور از خستگی و خواب آلودگی می‌تواند تداوم بخش شیرینی سفر در کنار خانواده‌ها باشد.