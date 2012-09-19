به گزارش خبرنگار مهر، شهرام قویدل، رئیس هیات مدیره باشگاه داماش گیلان در نشست خبری امروز چهارشنبه ضمن بیان مطلب فوق گفت: سال گذشته که اسپانسر پرسپولیس بودیم 5.5 میلیارد پرداخت کردیم که رقم کمی نیست اما امسال پس از صحبت با آقای عابدینی به این نتیجه رسیدیم که با 4.5 میلیارد می‌توانیم امتیاز باشگاه داماش را بخریم.

وی گفت: البته با توجه به هزینه‌های جاری، تغییر سرمربی، جذب بازیکنان و مواردی دیگر تقریبا پرداختی ما برای این فصل تیم داماش 15 میلیارد می‌شود که شاید 50 درصد هزینه جاری خود را بتوانیم از فوتبال و موارد دیگر تامین کنیم.

مالک باشگاه داماش اضافه کرد: به عنوان نخستین باشگاه سهامی عام قصد داریم در شهر رشت پذیره نویسی سهام انجام دهیم. همچنین در بحث بعدی به سراغ کارهای عمرانی می‌رویم. در این رابطه فردا برای کارهای عمرانی دو ورزشگاه عضدی و سردار جنگل با وزیر ورزش و جوانان گفتگو خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه می‌خواهیم ورزشگاه عضدی را به بیرون شهر منتقل کنیم، تصریح کرد: این ورزشگاه 40 ساله کاربری قدیمی دارد. می‌توانیم با تغییر کاربری آن به مرکز تجاری یا موارد دیگر ورزشگاه بهتری را در بیرون شهر احداث کنیم. در صورت عملی شدن این مسائل و پذیره نویسی سهام فکر می‌کنم تا سال 93 به درآمدزایی برسیم.

قویدل اهداف باشگاه داماش را اینگونه تشریح کرد: هدف‌مان این است که برای سال آینده تیم خوبی را ببندیم و در فکر آسیایی شدن هستیم. برای رسیدن به این هدف باید تیم گران قیمتی را ببندیم. امیدوارم امسال با حمید درخشان به موفقیت برسیم و بتوانیم سال آینده با همین مربی به اهداف بزرگی که داریم، دست یابیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه داماش افق دید باشگاه را سه ساله دانست و افزود: در بحث تبلیغاتی هم هزینه کردن در فوتبال برای شرکت صدرا خوب است، ضمن اینکه در صورت اجرای برنامه‌های هیات مدیره به اهداف‌مان در این زمینه هم خواهیم رسید.

وی در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون پرسپولیسی بودن امیر عابدینی تصریح کرد: ایشان مدیری کاملا پرسپولیسی است اما بحث داماش و پرسپولیس را باید از هم جدا کنیم. آقایان عابدینی و درخشان، مدیر و سرمربی پرسپولیسی هستند اما ما امروز از آنها در باشگاه داماش استفاده می‌کنیم. این بخشی از فوتبال حرفه‌ای است که برای بهتر شدن باید از نفرات بهتر نیز استفاده کرد. اینکه می‌گویند اگر تیمی شهرستانی است باید تمام نفراتش از آن شهر باشند درست نیست.

وی ادامه داد: اینکه آقایان درخشان و عابدینی چون پرسپولیسی هستند باید همیشه در پرسپولیس کار کنند موضوع غیرمنطقی است. آقای درخشان چند ماه در پرسپولیس بود، مگر ما گفتیم آن باشگاه از ایشان استفاده نکند؟ حتی در مراسم افطاری باشگاه پرسپولیس آقای رویانیان گفت می‌توانیم از کمک‌های آقای درخشان استفاده کنیم.

خبرنگاری در خصوص بحث حضور علی کریمی در داماش پرسید که قویدل اینگونه پاسخ داد: چنین بحثی را ما نداشتیم و در جلسه هیات مدیره هم نام ایشان مطرح نشد. من استقلالی‌ام و در ابتدای فصل با فرهاد مجیدی صحبت کردم اما ایشان نخواست در ایران بازی کند. در اینجا بازهم تاکید می‌کنم، مذاکره‌ای با علی کریمی نداشته‌ایم.

قویدل در این خصوص اضافه کرد: اگر زمانی علی کریمی بخواهد از پرسپولیس جدا شود هر باشگاهی حق دارد با وی مذاکره کند اما در این مقطع ایشان بازیکن پرسپولیس بوده و از لحاظ اخلاقی و حرفه‌ای مذاکره با ایشان صحیح نیست.

رئیس هیات مدیره باشگاه داماش با اشاره به اینکه در صورت نیاز حمید درخشان بازیکن جدید جذب می‌شود، اضافه کرد: متاسفانه فوتبال سودآوری ندارد و در این بین هر روز شاهد ترکش‌هایی نیز هستیم. تماشاگران تراکتورسازی در بازی برابر ما تخلف کردند و بازی این تیم در تبریز بدون تماشاگر برگزار شد اما به خاطر توهین تماشاگران دو بازی خانگی ما باید بیرون از استان گیلان برگزار شود. ما مجموعه خصوصی هستیم چرا کاری می‌کنند که هزینه‌های‌مان دو برابر شود؟

وی با بیان اینکه "تماشاگر فحاشی کرده و قطعا باید جریمه شود اما گناه ما چیست که محل بازی را به بیرون استان منتقل می‌کنند"، ادامه داد: چرا ما نباید اجازه اعتراض به حکم صادره کمیته انضباطی را داشته باشیم و آنها بگویند این حکم قطعی است؟ چرا حکم اولیه را به ما ندادند و حکم ثانویه را اعلام کردند که عواقب آن محرومیت تیم بود؟

وی گفت: تیم‌های پرطرفدار را بعد از چند بازی جریمه می‌کنند اما ناگهان ما را به برگزاری بازی در استانی دیگر که هیچ چیز آن در اختیار ما نیست محکوم می‌کنند. همین مسائل باعث می‌شود که کسی رغبت نمی‌کند برای خصوصی شدن باشگاه‌ها گام بردارد.

قویدل در مورد صحبت‌های عابدینی که اعلام کرده بود یک مدیر را کنارش قرار خواهد داد و پس از دو ماه از داماش می‌رود، اظهار داشت: در آن مقطع صحبت از حضور عابدینی در پرسپولیس و چند جای دیگر بود. من با ایشان تماس گرفتم و گفتم دارید می‌روید که عابدینی خیلی راحت گفت می‌روم. من پاسخ دادم شما می‌توانید به هر شکلی که دوست دارید به تیم دیگر بروید اما در باشگاه داماش بمانید. درست است شما پرسپولیسی هستید و من استقلالی‌ام ولی باید برای موفقیت داماش با هم همکاری کنیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه داماش اضافه کرد: آقای عابدینی قرارداد دو ساله با ما خواهد بست ولی هر وقت بخواهد اجازه دارد از باشگاه داماش برود.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که "آیا برای مطرح شدن به فوتبال آمده‌اید و مانند مالکان باشگاه‌هایی چون کشاورز و بهمن ممکن است در آینده تیمداری نکنید؟"، گفت: روزی که آمدم در استانداری گیلان گفتم اگر من را همراهی نکنید تیم را جمع نمی‌کنم بلکه آن را به استانی دیگر منتقل خواهم کرد.