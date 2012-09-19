نمایشگاه حج در خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی عصر چهارشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه اظهارداشت: نمایشگاه حج امسال در 25 غرفه برپا شده است.

ابوالفضل نوفرستی عنوان کرد: امسال همانند سال گذشته جلوه‌هایی از حرم پیامبر (ص) و کعبه در معرض دید علاقه ‌مندان گذاشته می ‌شود و تمام بخش‌های خدمت ‌رسانی در ایام سفر زیارتی در نمایشگاه معرفی خواهد شد.

وی عنوان کرد: امسال برای نخستین بار غرفه عکس و فیلم با همکاری دانش آموزان بشرویه راه اندازی شده که آیات و احادیث مرتبط با سفرهای زیارتی به تصویر کشیده می شود.

وی به برپایی غرفه تصحیح قرائت نماز در نمایشگاه حج برای نخستین بار اشاره کرد و ابراز داشت: در این غرفه به شبهات فرهنگی و دینی نیز پاسخگویی می شود.

نوفرستی غرفه کشفیات مواد مخدر، نمایش قرآن های خطی، اهداء خون، بهداشت و سلامت، ارتباطات و مخابرات ، پست، فردوگاه گذرنامه و ارگان های مستقر در فرودگاه و... را از دیگرغرفه های پیش بینی شده در این نمایشگاه برشمرد.

وی مباحث فرهنگی را مهم و ضروری دانست و افزود: اهم مباحث فرهنگی که در حوزه حج و زیارت بیان می‌ شود به صورت فیلم‌، جزوه و کتاب در نمایشگاه امسال در معرض دید علاقه‌ مندان گذاشته شده است.

نوفرستی با بیان اینکه هر ساله از نمایشگاه حج استان استقبال زیادی می شود، افزود: سال گذشته 75 هزار نفر از نمایشگاه حج استان بازدید کردند.

مدیرحج و زیارت خراسان جنوبی از اعزام 820 زائر استان به حج تمتع خبر داد و تصریح کرد: زائرین در قالب شش کاروان از فرودگاه مشهد عازم سرزمین وحی خواهند شد.

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته در محل بقعه شهدای باقریه بیرجند برای بازدید علاقمندان دایر است.