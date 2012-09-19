کشف661 کیلو مواد مخدر و دستگیری یک قاچاقچی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر اصلانی اظهار داشت: مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان رباط کریم حین گشت زنی فعال و برگزاری طرح های ایست و بازرسی های در محور اتوبان تهران-ساوه و کنترل خودروهای تیزرو به یکدستگاه خودروی سمند سفید رنگ که به سمت تهران در حال حرکت بوده مشکوک شده و به راننده خودرو دستور ایست می دهند، که راننده خودرو به محض مشاهده مأموران انتظامی بدون توجه به دستور پلیس از محل متواری شده و به راه خود ادامه می دهد.

وی عنوان کرد: مأموران انتظامی در جریان تعقیب و گریز و در یک اقدام هوشمندانه موفق شدند با توقیف خودرو، راننده را دستگیر کرده و در بازرسی از خودرو ،661 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط کنند، در بازجویی های فنی و تخصصی پلیس از متهم دستگیر شده وی اعتراف کرد که مواد مخدر مورد نظر را از استان های جنوبی کشور به غرب استان تهران منتقل کرده و قصد داشت این مواد را به چند توزیع کننده موادمخدر در تهران تحویل دهد که با اقدام به موقع پلیس، ناکام ماند.

محموله مرگ در رباط کریم به مقصد نرسید



فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم اظهار داشت: مأموران یگان امداد رباط کریم در راستای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، حین کنترل خودروهای عبوری در ورودی شهرستان به یک دستگاه خودور پژو مشکوک شدند، راننده خودرو پس از مشاهده ماموران انتظامی از خودرو پیاده شد و اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز، راننده خودرو توسط پلیس دستگیر وبه منظور تحقیقات بیشتر به مقر انتظامی منتقل شد.

سرهنگ حسن آبادی عنوان کرد: با دستگیری راننده و در بازرسی به عمل آمده از خودرو، 100 کیلو گرم تریاک در ده بسته پلاستیکی کشف شد، هم اکنون تلاش برای انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر در این شهرستان در دستور کار ماموران انتظامی قرار دارد.

گفتنی است تمامی متهمان به همراه پرونده و مواد مکشوفه، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

آگهی استخدام نیرو در غرب استان تهران



به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران به منظور تأمین نیروی انسانی (مرد) مورد نیاز خود از بین جوانان متعهد، مومن و کارآمد به صورت پیمانی 5 ساله انتظامی در مقاطع افسری و درجه داری از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل (مصاحبه ، معاینات پزشکی و ...) با شرایط ذیل، اقدام به استخدام نیرو کرده است.

شرایط عمومی استخدام شامل اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه اهداف آنها، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان تقاضای استخدام، عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به موادمخدر، داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر و داشتن سلامت و توانائی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر است.