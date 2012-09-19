تحصیل 5800 دانش آموز استثنایی در مدارس مازندران

علی سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در دو بخش پزشکی و ضریب هوشی و تحصیلی اجرایی می شود.

وی به اثرات مهم اجرای طرح طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی درمدارس استان اشاره کرد وا دامه داد: این طرح امسال نوزدهمین سال متوالی بوده که پیش از بازگشایی مدرسه ها همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

سیاحی تصریح کرد: این طرح سلامت نگر است و تضمین سلامت را برای خانواده ها ومدیران در مدارس به همراه دارد.

مدیرآموزش و پرورش استثنایی مازندران به تحصیل حدود پنج هزار و 800 دانش آموز استثنایی در 72 مرکز آموزشی استان اشاره کرد و گفت: این دانش آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی مدارس عادی مشغول به تحصیل شدند.

وی گفت: همزمان با آغاز بازگشایی مدرسه ها بیش از 42 هزاردانش آموز پایه اول ابتدایی مازندران با شناسنامه سلامت در مدارس این استان حضور یافتند.