به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال تحصیلی جدید سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش کلید خورده است، اظهار داشت: کار‌های مطالعاتی این سند از سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف وزارتخانه آموزش و پرورش انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه با حضور وزیر فعلی آموزش و پرورش اقدامات مورد نیاز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با جدیت تمام پیگیری شد، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته در این حوزه این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

رئیس اداره بازرسی اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات وزارتخانه آموزش و پرورش بیان داشت: در حال حاضر نیز این سند برای آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور اجرایی شده است و غیر از نظام آموزشی کشور و اجرای نظام 6+3+3 در مدارس یکی از موارد اجرایی این سند تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس این تحولات محتوای آموزشی پایه دوم و ششم ابتدایی تغییر کرده است، ادامه داد: سال تحصیلی جدید در پایه دوم ابتدایی شش عنوان کتاب و در پایه ششم نیز 9 عنوان کتاب درسی برای دانش‌آموزان وجود دارد.

صفری با اشاره به اینکه همچنین نظام آموزشی 3+3+3+3 نیز پس از نظام 6+3+3 در مدارس کشور شکل می‌گیرد، تاکید کرد: به احتمال قوی نظام 3+3+3+3 طی چهار سال آینده در آموزش و پرورش کشور اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه البته برای اجرای این نظام بستر‌های آن باید در سطح نظام آموزشی کشور فراهم شود، بیان داشت: در نظام 3+3+3+3 سه ساله نخست دوره ابتدایی در یک نظام، سه ساله دوم نیز در نظام دیگر سازماندهی می‌شود.

رئیس اداره بازرسی اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات وزارتخانه آموزش و پرورش اضافه کرد: هر یک از این دوره‌ها در واحد‌های آموزشی مستقل شکل‌گیری می‌شوند.

