فرماندار جدید قم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در مراسم تودیع و معارفه فرماندار قم که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، طی سخنانی با تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: مناسبت های اعتقادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله دهه کرامت، فرصت مناسبی برای بهره مندی معنوی و خودسازی است.



وی با قدردانی از زحمات آقای حقیقی مقدم در سمت فرمانداری قم، به سوابق و توانمندی های وی در عرصه های مختلف اشاره و تصریح کرد: در سمت جدیدی در استانداری قم از وجود وی استفاده خواهیم کرد.



استاندار قم همچنین ضمن معرفی فرماندار جدید قم، از آقای زارعی کوشا به عنوان یکی از موفق ترین فرمانداران استان همدان نام برد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به توان بالای مدیریتی و ویژگی‌های بارز اخلاقی ارزشی، وی در مسئولیت جدید نیز منشاء خدمات موثر و ماندگار باشند.



پیریایی با اشاره به اهمیت و جایگاه سازمانی فرمانداری قم، گفت: از گذشته تا کنون کارهای بزرگی در فرمانداری قم صورت گرفته است.



وی با بیان این که فرمانداری قم در کنار استانداری، نقش مهمی را در جهت پیشبرد سیاست های اجرایی دولت ایفا می کند، افزود: باید تلاش شود تا با تفکیک دقیق وظایف صف از ستاد، این نقش به صورت پررنگ و محوری حفظ شود.



استاندار قم سرکشی به بخش ها و مناطق مختلف شهری و روستایی استان با هدف احصاء نیازها و مشکلات مردم در قالب برنامه های عصر کاری را از مهم ترین برنامه های پیش روی مدیریت استان برشمرد و گفت: فرماندار جدید باید با قوت و انگیزه مضاعف، پیگیر اجرایی شدن طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن کردن مجموعه مصوبات سفرهای رسمی دولت و مقام معظم رهبری در قم، باشد.



پیریایی با اشاره به این که به یاری پروردگار، سطح بالایی از تفاهم و همدلی در استان را شاهد هستیم، گفت: مدیران دستگاه ها باید از این فضای همدلی و تعامل در جهت خدمت بهتر به مردم و شتاب دادن به روند توسعه و پیشرفت استان و شهرستان استفاده کنند.



استاندار قم در پایان این مراسم ضمن اعطای حکم اسماعیل زارعی کوشا به عنوان فرماندار جدید قم، از تلاش ها و زحمات عبدالسعید حقیقی مقدم در طول تصدی مسولیت فرمانداری قم قدردانی کرد.



گام بلند مدیریت استان در جهت رشد و توسعه قم



استاندار قم همچنین ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل اقتصادی استان و مدیر حراست استانداری، با اشاره به پیشنیه درخشان و چشمگیر قم در به ثمر نشاندن شجره طیبه انقلاب اسلامی، خواستار هم افزایی و تلاش گسترده مدیران و مسئولان استان در جهت رشد و پیشرفت استان را شد.



وی به تاکیدات مقام معظم رهبری به توجه ویژه به قم و خدمت به این خطه مقدس اشاره کرد و گفت: تمام توان مدیریتی استان باید در جهت خدمت به مردم و ارتقای ظرفیت های شگرف این خطه مقدس به کار گرفته شود.



استاندار قم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و جانفشانی های جوانان این مرز و بوم گفت: خون های زیادی برای زنده نگه داشتن آرمان های دفاع مقدس ریخته شده و نباید اجازه داد منابع و ظرفیت های نظام به هدر برود.



وی با بیان اینکه قم نیازمند توسعه سطح خدمات است، افزود: تلاش بدنه اجرایی استان باید در جهت توسعه خدمات و رفع نیازمندی های مردم باشد.



پیریایی تقویت بدنه اجرایی استان برای خدمت بیشتر به مردم را خواستار شد و تصریح کرد: قم ذخیره فرهنگی انقلاب و مرکز جهان تشیع است و نگاه خدمت رسانی در این شهر باید نگاهی فراستانی و بین المللی باشد.



وی با تاکید بر اینکه شرایط خوبی برای فعالیت اجرایی در قم فراهم است، گفت: وحدت به وجود آمده در سیستم اجرایی و مدیریتی استان زمینه خدمت صادقانه و تامین نظر و نگاه مردم را فراهم کرده است.



استاندار قم وحدت مدیران و مسئولان استان در جهت خدمت را یادآور شد و ادامه داد: آنچه که قدرت و فرصت خدمات رسانی بیشتر به مردم را فراهم می کند، هم افزایی و وحدت مدیران و مسئولان برای پیشبرد اهداف نظام و تامین نظر مردم است.



وی تصریح کرد: قم در جهت پیشرفتی عظیم و رشدی چشمگیر در حال حرکت است و جبران کمبودها و رساندن این خطه مقدس به جایگاه اصلی آن برنامه اصلی مدیریت استان است.



بدیهی است در پایان از زحمات مدیران سابق اداره کل امور اقتصادی و حراست تقدیر و آقایان حقیقی مقدم، عسگری ، خونساری به سمت مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی، حراست و پدافند غیرعامل معرفی شدند.



