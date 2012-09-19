اورژانس اجتماعی رویکرد فعالانه در برخورد با آسیب های اجتماعی دارد

فرحناز نوبخت راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین مرکز مداخله در بحران اجتماعی بصورت دولتی در سال 1379 در شهرستان رشت دایر شد.

وی اظهارداشت: در سال 1386 خط تلفن 123 و سال 1388 در هفت شهرستان استان مراکز اورژانس اجتماعی سال آغاز به کار کردند.

معاون اجتماعی بهزیستی گیلان گفت: هم اکنون در شهرستانهای تالش، فومن، انزلی، رشت، آستانه اشرفیه، لاهیجان و مرکز طلاق در شهرستان صومعه سرا مشغول فعالیت هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه الزاماتی باعث شکل گیری اورژانس اجتماعی در استان شده است، افزود: صنعتی شدن، پیچیدگی زندگی و سایر موارد سبب شکل گیری آسیب های اجتماعی می شود.

نوبخت راد اظهارداشت: اورژانس اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و شناخت خانواده های که دچار بحران هستند و می تواند در معرض آسیب قرار گیرند، نقش موثری ایفا می کند.

وی ادامه داد: در چشم انداز 20 ساله پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخل در بحران پیش بینی و همینطور در سه اصل 10، 21 و 28 قانون اساسی نیز در زمینه رفاه اجتماعی و آسیب های اجتماعی مطرح شده است.

معاون اجتماعی بهزیستی گیلان یادآورشد: در سال 1381 در زمینه حقوق کودک قوانینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که این امر باعث انجام اقدامات لازم در رابطه با کودک آزاری به نحو شایسته شد.