کشف باند قاچاق مواد مخدر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک باند حرفه ای قاچاق مواد مخدر که قصد انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر به قم را دارند، بلافاصله شناسایی اعضای باند در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.



کشف بیش از سه کیلوگرم مواد مخدر



سرهنگ منوچهر طالبی ادامه داد: با انجام یک سری اقدامات اصلاحاتی در نهایت سرکرده باند که با همدستی همسر و همراهی 2 فرزند خردسالش قصد انتقال سه کیلو و 100 گرم هروئین را به قم داشت در عوارضی قم - تهران شناسایی و پس از متوقف کردن خودرو وی، مواد مذکور از همسر نامبرده کشف شد.



وی افزود: در ادامه بلافاصله 2 نفر همدست و اعضای فعال باند، در یکی از خیابان های اصلی شهر دستگیر و در بازرسی از خودرو آنها مقادیری شیره تریاک و از منزل یک نفر از آنان مقادیری شیشه و یک دستگاه ترازوی توزین دیجیتال کشف و ضبط شد.



وی در پایان و در تشریح جزئیات خبر گفت: فرد چهارم از قاچاقچیان سابقه دار و حرفه ای است که از حدود پنج سال قبل به اتهام قاچاق 120 کیلوگرم تریاک متواری بوده که در نهایت پس از دستگیری به همراه دیگر اعضای باند به دست قانون سپرده شد.



دستگیری باند سارقان خودرو و کشف هفت فقره سرقت در قم



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو از سطح شهر، ماموران آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم موفق شدند با تلاش شبانه روزی در نهایت سارق حرفه ای خودرو را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.



سرهنگ محمد رضا میرحیدری ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی از متهم، نامبرده به هفت سرقت اعتراف که در این رابطه کلیه مالباختگان نیز شناسایی شدند.



وی افزود: با تلاش پلیس آگاهی این فرماندهی در بازجویی از متهم همدستان وی نیز شناسایی و دستگیر شدند.



جانشین فرماندهی انتظامی قم در پایان گفت: در بازجویی های صورت گرفته از متهمان، انگیزه خود را از انجام سرقت، تامین هزینه مصرف مواد مخدر از نوع شیشه عنوان که در نهایت به همراه پرونده متشکله به دادسرا تحویل و با قرار قانونی روانه زندان شدند.

