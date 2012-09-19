290 طرح عمرانی آمل دارای ردیف اعتباری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده عصر چهارشنبه درجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آمل افزود: در سال مالی اعتباری سال جاری شهرستان آمل بیش از 179 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح های نیمه تمام و طرح های جدید در حال اجرا اختصاص داده شده که بیش از 20 درصد درمقایسه با سال مالی گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: این میزان اعتبار در قالب 15فصل و 47 برنامه بوده که 33 دستگاه اداری شهرستان آمل متولی پیگیری جذب و هزینه آنها هستند.

فرماندار آمل، تکمیل طرح های نیمه کاره در این شهرستان را در اولویت امسال کمیته برنامه ریزی و دستگاههای مرتبط شهرستان اعلام کرد و ادامه داد: در کمیته برنامه ریزی شهرستان آمل لیست طرح های عمرانی و سهم هر دستگاه اجرایی از اعتبارها برای تکمیل پروژه ها مشخص و تعیین شده است.

اکبرزاده اضافه کرد: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان بتوانند با تعامل مناسب با مدیران کل استانی نسبت به جذب به موقع اعتبارات این بخش اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی باید تلاش درجهت تکمیل طرح های نیمه تمام شهرستان داشته باشند و به دنبال شروع طرح های جدید نباشند، اضافه کرد: انتخاب طرح های عمرانی باید متناسب با سند توسعه استان تنظیم شود.

فرماندار آمل، انتخاب پیمانکاران و نظارت بر اجرای صحیح کار و توجه به زمان پروژه ها را به عنوان نکارت مهم در پیگیری مدیران دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: متاسفانه آمل از وجود پیمانکاران در برخی از پروژه های مهم از جمله حوزه های راه سازی دچار خسارتی شده که اکنون باید این عقب ماندگی ها با پیگیری مدیریت جدید راه و شهرسازی آمل جبران و مشکلات موجود برطرف شود.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.