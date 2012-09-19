تمام ابعاد نظام آموزشی اصفهان از کیفیت 90 درصدی برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نجیمه باجلان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نظام آموزشی 3+3+3+3 یکی از طرح‌های خوب، سازنده و مفید برای مدیریت و پرورش دانش‌آموزان در محیط آموزشی است، اظهار داشت: در سل تحصیلی جدید 10 درصد از دانش‌آموزان دوره ابتدایی زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی به اجرای نظام 6+3+3 در سال تحصیلی جدید در مدارس استان اشاره کرد و افزود: تمام زیر‌ساخت‌ها و کمبود‌های موجود در مدارس استان در راستای اجرای این طرح تأمین شده و آموزش و پرورش استان برای اجرای بهینه سند برای اجرای نظام 3+3+3+3 مقدماتی را در استان آغاز کرده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه در سال تحصیلی جدید نیز 40 هزار نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی زیر پوشش نظام آموزشی 3+3+3+3 قرار می‌گیرند، بیان داشت: در مهندسی فضا در شهر امکان اجرای نظام 3+3+3+3 در تمام مدارس اصفهان وجود نداشته است.

وی با اشاره به اینکه براساس این طرح سه ساله نخست ابتدایی در یک فضا و سه ساله دوم نیز در فضایی دیگر آموزش داده می‌شوند، ادامه داد: استان اصفهان درنظر دارد با برنامه‌ریزی هدفمند این طرح را در 100 درصد مدارس استان اجرا کند و آموزش و پرورش اصفهان درنظر دارد هر ساله 10 درصد مدارس استان را زیر پوشش این طرح قرار بدهد.

باجلان تاکید کرد: تمام ابعاد نظام آموزشی استان اصفهان از کیفیت 90 درصدی برخوردار شده‌اند و سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش استان مشکلی در زمینه فضا، نیروی انسانی و محتوای آموزشی ندارد.

وی اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید 400 هزار دانش‌آموز در دوره ابتدایی وجود دارد که 64 هزار نفر از آنها به پایه ششم ابتدایی اختصاص دارد.