کشف تجهیزات ماهواره از یک تانکر حمل روغن در شهرضا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید امیر خانی، فرمانده انتظامی شهرضای استان اصفهان اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر حمل روغنهای خوراکی مشکوک و آن را متوقف کردند .
وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی یاد شده تعداد قابل توجهی تجهیزات دریافت از ماهواره را که به روشهای ماهرانهای به جای روغن در تانکر بارگیری و جاساز شده بود کشف و ضبط کردند .
فرمانده انتظامی شهرضا ادامه داد: در این رابطه دو قاچاقچی حرفه ایی دستگیر و تانکر مذکور نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
وی با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، هشدار داد: ماهواره یکی از مهمترین ابزارهای جنگ نرم دشمنان است که با ورود به خانوادههای ایرانی سبب بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی خواهد شد.
امیر خانی گفت: لازم است خانوادهها نیز با چشمانی باز دوشادوش پلیس با این مار خوش خط و خال مبارزه کنند تا دشمنان ایران و اسلام در رسیدن به اهداف شوم خود که از این طریق برنامه ریزی کردهاند، ناکام شوند.
آزادی زندانی محکوم به قصاص از طناب دار در اصفهان
زندانی 22 سالهای که سه سال قبل به جرم قتل عمد و محکوم به قصاص نفس از زندان اصفهان تحمل کیفر میکرد، با کمک خیرین حیات دوبارهای گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ، (محمدرضا م) ف حسین که در 14 مهر ماه 89 به اتهام قتل عمدی مرحوم سعید بابازاده به زندان معرفی و به قصاص محکوم شده بود با تلاش و پیگیری مددکاران زندان مرکزی اصفهان و وساطت کمک خیرین خیریه حضرت زهرا(س) و امام موسی کاظم (ع) اداره کل زندانهای استان از طناب دار رهایی و زندگی دوباره گرفت.
مددکاران زندان مرکزی اصفهان این بار با حضور در شهرستان بابل پس از شناسایی شاکیان پرونده و مشورت با خانوادههای آنها را متقاعد کردند با کمک نقدی خیرین و خانواده قاتل این جوان 22 ساله حیاتی دوباره ببخشند.
نام برده پس از اعلام رضایت خانواده مقتول به صورت مکتوب و محضری زمینه اخذ تخفیف مجازات از سوی مسئولین زندان مرکزی اصفهان به قضات اجرای احکام و پرونده اعلام تا پس از تایید نیز از زندان آزاد و به آغوش جامعه و خانواده بازگردد.
آزادی 24 زندانی با کمک خیرین از زندان مرکزی اصفهان
همچنین پس از تشکیل جلسه خیریه امام موسی کاظم (ع) در مردادماه سال جاری در زندان با تلاش و پیگیری مددکاران و دیگر مسئولین زندان تعداد بیست و چهار نفر از زندانیان جرائم مختلف مالی و غیره با اخذ رضایت و پرداخت مابقی وجوه از زندان آزاد و به آغوش جامعه و خانوادههایشان بازگشتند.
وی افزود:جهت آزادی این تعداد زندانی مبلغ 880319452 ریال از وجوه کمکهای خیرین و سخاوتمندان خیریه امام موسی کاظم(ع)زندان پرداخت گردید.
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