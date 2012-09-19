بیعت مجدد مردم با رهبری در هفته دفاع مقدس به نمایش در می آید

سید ابوالفضل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام حضور گسترده بسیج زندانهای البرز در نمایشگاه هفته دفاع مقدس گفت: این هفته فرصتی برای احیای ارزشهای ماندگار آن دوران و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: وقوع جنگ تحمیلی به فاصله ای کم پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وقع پیوست، اما رزمندگان غیرتمند ایرانی نگذاشتند حتی وجبی از خاک این سرزمین به دست بیگانه بیفتد.

علوی ادامه داد: پیروزی در جنگ تحمیلی با درایت امام راحل (ره)، رشادت، ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان و همچنین ایستادگی ملت شریف ایران به دست آمد.

علوی در ادامه گفت: حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در گرامیداشت هفته دفاع مقدس بار دیگر بیعت مردم ایران اسلامی را با رهبری و ارزشهای دفاع مقدس نزد جهانیان به نمایش خواهد گذاشت.

مدیر کل زندانهای استان البرز همچنین موفقیت های اخیر در بخشهای مختلف این اداره کل را مرهون تلاش جدی تمام کارکنان این نهاد با پیروی از فرهنگ بسیجی دانست.

وی اظهار داشت: فرهنگ بسیجی الگوی موفقیت و پیروزی است و پیروی از آن به طور قطع نتایج مثبتی را در هر زمینه ای رقم خواهد زد.