به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی انصاری در جلسه کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با اشاره به جایگاه رفیع و والای حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: حضرت فاطمه معصومه(س) جایگاه ویژه ای و نمونه ای در بین زنان اسلام برخوردار بود و رسالت خود در ولایتمداری و حمایت از امام را به خوبی به نمایش گذاشت.



وی با اشاره به ضرورت بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان دوران دفاع مقدس گفت: برگزاری یادواره های شهدا و بزرگداشت یاد آنها نقش بسزایی در زنده نگه داشتن آرمان های دفاع مقدس و انتقال آنها به نسل جوان و نوجوان دارد.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم به نقش مردم در برگزاری یادواره های شهدا و بزرگداشت یاد و خاطره یادگاران دوران دفاع مقدس اشاره کرد، افزود: حفظ جایگاه مردمی یادواره های شهدا باید مورد توجه مسئولان باشد.



وی نقش ویژه مردم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را یادآور شد و افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند پشتوانه مردمی و جلب توجه مردم به این امر مهم است.



حجت الاسلام والمسلمین انصاری همچنین لزوم حمایت و همراهی دستگاه های اجرایی برای برگزاری یادواره های شهدا در سطح شهر را یادآور شد و گفت: با ساماندهی یادواره های شهدای مردمی باید زمینه حرکت گسترده تر در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فراهم شود.



آمادگی استان برای آغاز سال تحصیلی جدید



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از آمادگی مجموعه استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.



حجت الاسلام محمدمهدی انصاری با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در استان برای آغاز سال تحصیلی جدید مدارس اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته مجموعه دستگاه های اجرایی استان برای میزبانی از دانش آموزان آماده هستند.



وی بسیج دستگاه های اجرایی استان برای آغاز باشکوه سال تحصیلی جدید را یادآور شد و خاطرنشان کرد: بیش از هزار و 400 مدرسه با ظرفیتی بیش از 8 هزار و 300 کلاس وظیفه خدمات رسانی به دانش آموزان استان در مقاطع مختلف را به عهده دارند.



معاون استاندار قم رشد چشمگیر فضای آموزشی در استان در سال‌های اخیر را مورد تاکید قرار داد و گفت: پس از انقلاب اسلامی باتوجه جدی به توسعه فضای علم و دانش، حرکتی شتابنده در این راستا آغاز شده که این مهم در استان قم نیز همراه با دیگر نقاط کشور در حال تحقق است.



وی ضرورت فراهم آوری زمینه رشد و بالندگی فضای علمی و آموزشی استان را یادآور شد و افزود: مدیران و مسئولان دخیل در این امر برنامه ریزی های خود را در این جهت معطوف کنند.



حجت‌الاسلام انصاری افزود: مراکز آموزشی استان برنامه ریزی گسترده ای در جهت بهره گیری از ظرفیت های هفته دفاع مقدس و تبیین آرمان های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی داشته باشند.



وی در ادامه سخنان خود نیز از آمادگی دستگاه های امنیتی و انتظامی استان برای تامین امنیت دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: با هماهنگی دستگاه های مختلف استان فضایی سالم و آرام آماده میزبانی از دانش آموزان است.

