به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدی با اشاره به برگزاری همایش "تولید صادراتی، محور توسعه" افزود: این همایش در هفته سوم مهرماه 91 در قم برگزار میشود.
وی ادامه داد: در سالی که مزین به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، توجه جدی به صنعت به ویژه صنایع مادر و زیربنایی در قم یک اصل انکارناپذیر است چرا که بخش صنعت زمینهساز اشتغال مولد است.
رئیس گروه برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اظهار کرد: توجه و رویکرد جهانی به صنعت و تولید صادرات محور و همچنین تکیه بر ایجاد صنایع مادر میتواند باعث رونق اقتصاد و پویایی تولید و صنعت در قم باشد.
احمدی با ابراز اینکه در گذشته قابلیت های تولید و صنعت به ویژه در خصوص صادرات در این استان نادیده گرفته شده، بیان داشت: این طرز تفکر صحیح نیست که بخش های توسعه ای نظیر بخش فرهنگی، مذهبی، تولید و صنعت را در یک استان اولویت بندی کنیم چرا که توان و بضاعت هر بخش متفاوت از سایر بخش هاست و برای مردم یک استان صنعت، تولید و اشتغال درجوار مسائل فرهنگی نیز یک ضرورت غیر قابل انکار است و صنعت در این استان نیازمند یک کار مطالعاتی و تحقیق زیربنایی است.
وی منابع تولید در استان قم را آماده و مهیا برشمرد و عنوان داشت: منابعی چون نیروی انسانی، مواد اولیه و وجود زنجیره تامین و تولید مواد صنعتی قابل دسترس به لحاظ کمی و کیفی به شاهراه های مواصلاتی از توانمندی هایی است که نباید نادیده گرفته شود و یا مورد بیتوجهی قرار بگیرد.
رئیس گروه برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تصریح کرد: ما توان رقابت با تولیدات داخلی و خارجی برای صادرات محصول به کشورهای همسایه را داریم و این مزیتها و توانمندی ها بسیار مغتنم است.
احمدی درپایان به برگزاری همایش علمی - کاربردی با عنوان تولید صادراتی، محور توسعه استان قم در26 مهر ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: این همایش با حضور استادان مطرح دانشگاه ها و مقامات عالی رتبه کشوری درعرصه صادرات و با هدف بررسی موانع و محدودیت های استان درزمینه گسترش محصول صادراتی و حضور تولیدات استان دربازارهای هدف برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس گروه برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم از برگزاری همایش تولید صادراتی، محور توسعه در قم خبر داد و گفت: این همایش ویژه فعالان اقتصادی قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدی با اشاره به برگزاری همایش "تولید صادراتی، محور توسعه" افزود: این همایش در هفته سوم مهرماه 91 در قم برگزار میشود.
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