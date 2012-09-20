به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدی با اشاره به برگزاری همایش "تولید صادراتی، محور توسعه" افزود: این همایش در هفته سوم مهرماه 91 در قم برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در سالی که مزین به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، توجه جدی به صنعت به ویژه صنایع مادر و زیر‌بنایی در قم یک اصل انکار‌ناپذیر است چرا که بخش صنعت زمینه‌ساز اشتغال مولد است.



رئیس گروه برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اظهار کرد: توجه و رویکرد جهانی به صنعت و تولید صادرات‌ محور و همچنین تکیه بر ایجاد صنایع مادر می‌تواند باعث رونق اقتصاد و پویایی تولید و صنعت در قم باشد.



احمدی با ابراز اینکه در گذشته قابلیت‌ های تولید و صنعت به ویژه در خصوص صادرات در این استان نادیده گرفته شده، بیان داشت:‌ این طرز تفکر صحیح نیست که بخش ‌های توسعه‌ ای نظیر بخش فرهنگی، مذهبی، تولید و صنعت را در یک استان اولویت ‌بندی کنیم چرا که توان و بضاعت هر بخش متفاوت‌ از سایر بخش‌ هاست و برای مردم یک استان صنعت، تولید و اشتغال درجوار مسائل فرهنگی نیز یک ضرورت غیر قابل انکار است و صنعت در این استان نیازمند یک کار مطالعاتی و تحقیق زیر‌بنایی است.



وی منابع تولید در استان قم را آماده و مهیا برشمرد و عنوان داشت:‌ منابعی چون نیروی انسانی، مواد اولیه و وجود زنجیره تامین و تولید مواد صنعتی قابل دسترس به لحاظ کمی و کیفی به شاهراه های مواصلاتی از توانمندی ‌هایی است که نباید نادیده گرفته شود و یا مورد بی‌توجهی قرار بگیرد.



رئیس گروه برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تصریح کرد: ما توان رقابت با تولیدات داخلی و خارجی برای صادرات محصول به کشورهای همسایه را داریم و این مزیت‌ها و توانمندی‌ ها بسیار مغتنم است.



احمدی درپایان به برگزاری همایش علمی - کاربردی با عنوان تولید صادراتی، محور توسعه استان قم در26 مهر ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: این همایش با حضور استادان مطرح دانشگاه ها و مقامات عالی رتبه کشوری درعرصه صادرات و با هدف بررسی موانع و محدودیت های استان درزمینه گسترش محصول صادراتی و حضور تولیدات استان دربازارهای هدف برگزار خواهد شد.

