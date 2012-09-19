سالانه 500 تن عسل در کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نعمتی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان عسل توسط هزار و 700 زنبوردار و 71 هزار کلنی زنبور عسل تولید می شود.

وی بیان کرد: وجود آب و هوای متنوع سردسیری و گرمسیری، جنگل، باغات فراوان و گونه های گیاهی مختلف باعث شده این استان یکی از مرغوبترین عسلهای کشور را تولید کند.

نعمتی اظهار داشت: این استان در تولید عسل رتبه خوبی در کشور دارد با این حال ورود پدیده گرد و غبار میزان تولید عسل را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی از اجرای طرح سرشماری کلنی هایزنبورعسل در استان خبر داد و بیان داشت: این طرح از اول تا ششم مهرماه همزمان با سراسرکشور اجرا می شود.

وی یادآور شد:‌ زنبوردارانی که در این طرح شرکت نکنند، از صدور دفترچه زنبورداری و خدمات جهاد کشاورزی محروم می شوند.

نعمتی از تمامی زنبورداران خواست در طی این مدت ازنقل و انتقالات کلنی های زنبورعسل خود خودداری کنند.



