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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

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اسد به صالحی : نبرد فعلی تمام ارکان مقاومت را هدف قرار داده است

اسد به صالحی : نبرد فعلی تمام ارکان مقاومت را هدف قرار داده است

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با صالحی تاکید کرد نبرد کنونی، نه تنها سوریه، بلکه تمام مجموعه مقاومت را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین و شبکه اسکای نیوز عربی، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وی در دمشق تاکید کرد نبرد کنونی، تمام مجموعه مقاومت را هدف قرار داده است، نه فقط سوریه.

بشار اسد همچنین خاطر نشان کرد : کلید حل بحران این است که طرفهای ذیربط نیتهای صادقانه داشته باشند.

وی تصریح کرد اصول هر طرحی باید مبتنی بر احترام به استقلال و حاکمیت سوریه و آزادی تصمیم گیری از سوی سوریها و مخالفت با دخالت خارجی باشد.
 

کد مطلب 1700414

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