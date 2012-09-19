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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۱۸

نجفیان خبر داد:

تشکیل 335مورد پرونده تخلفات اصناف در بناب

تشکیل 335مورد پرونده تخلفات اصناف در بناب

بناب-خبرگزاری مهر:سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گفت: 335 مورد پرونده تخلفات اصناف طی شش ماه اول سال تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،احد نجفیان عصر روز چهارشنبه در جلسه تعزیرات حکومتی این شهرستان گفت: تعداد 335مورد تخلف  در طول شش ماهه اول امسال خبر در بناب رخ داد که شامل موارد«عدم درج قیمت ها» با 126 مورد و «گرانفروشی» با 102 مورد بیشترین آمار تخلفات گزارش شده را در این مدت نشان می دهد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بناب با بیان اینکه بر اساس وظایف محوله هر روز قیمت کالا و خدمات را در سطح شهرستان کنترل می کنیم؛ گفت: معتقدیم کنترل بازار توسط اتحادیه های صنفی بهتر و مفیدتر خواهد بود.

نجفیان افزود: هم اکنون 28 نفر بازرس افتخاری و4 نفر بازرس رسمی در خصوص نظارت و کنترل بازار بناب مشغول به خدمت هستند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بناب از کمبود سیمان سفید و گوگرد در بازار بناب خبر داد و گفت: گران فروشی و بازار سیاه گوگرد در بناب هفته گذشته کشف شد و با عرضه مستقیم این کالا از تنها کارخانه تولیدکننده اش موضوع را حل کرد.

کد مطلب 1700415

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