بیمار مبتلا به چندین ناهنجاری نادر در بوشهر درمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم شفیعی فوق تخصص قلب در مورد این جراحی گفت: فردی51 ساله که به علت سکته قلبی مدت‌ها تحت درمان قرار داشت با مراجعه به بیمارستان بنت الهدای بوشهر با استفاده از امکانات بسیار خوبی که فراهم شده است مانند دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته و اکوکاردیوگرافی مری توسط متخصصان کاردیولوژی این مرکز مورد اقدامات تشخیصی قرار گرفت.

وی افزود: در این بررسی‌ها مشخص شد بیمار، علاوه بر بیماری تنگی عروق کرونر، دچار آنوریزم شریان کرونر همراه با ارتباط عروق کرونر به عروق ریوی نیز می‌باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: پس از فراهم کردن تمهیدات لازم، بیمار در اتاق عمل جراحی قلب این مرکز مورد عمل جراحی باز قرار گرفت و به طور همزمان پیوند عروق کرونر، ترمیم آنوریزم و بستن اتصال شریان ریه برای وی صورت پذیرفت.

دکتر شفیعی خاطر نشان کرد: این عمل جراحی که هشت ساعت به طول انجامید با موفقیت کامل صورت پذیرفت و بیمار که هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بنت الهدی دوران نقاهت معمول خود را سپری می‌کند، سلامت کامل خود را بازیافته است.

این فوق تخصص قلب در باره این بیماری توضیح داد: این بیماری که بسیار نادر است کمتر از نیم درصد ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی را تشکیل می‌دهد و از هنگام تولد وجود دارد اما ممکن است در سال‌های بعد زندگی بروز کند و با بیماری‌های دیگر اشتباه گرفته شود.

وی اضافه کرد: در اثر این بیماری خون به جای اینکه عضلات قلب را تغذیه کند، مستقیماً وارد شریان ریوی شده و به اصطلاح دزدی خون از قلب توسط ریه صورت می‌گیرد که ممکن است باعث سکته قلبی شود.