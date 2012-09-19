730 پرونده تعزیرات حکومتی طی شش ماهه اول امسال دربناب تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، .منصور صادقی عصر روز جهارشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات شهرستان بناب با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه این اداره گفت: در طول شش ماهه اول امسال جمعاً 730 فقره پرونده در اداره تعزیرات حکومتی بناب تشکیل شده است که از این تعداد 710 پرونده منجر به صدور رأی و اجرا شده است و20 فقره دیگر در مرحله رسیدگی و اقدام قرار دارد.

صادقی با بیان اینکه حدود450 فقره از کل پرونده ها مربوط به این شهرستان می شود؛ گفت: ازاین تعداد335پرونده ازطریق اداره صنعت و معدن، مجمع امور صنفی، شاکی های خصوصی و بهداشت محیط تشکیل شده و بقیه مربوط به قاچاق کالای شهرهای همجوار مراغه، ملکان و عجب شیر و همچنین پرونده های صنفی شهرهای عجب شیر و ملکان می باشد.

وی مشکل اصلی موجود در اداره تعزیرات حکومتی بناب را در اجرای پرونده ها اعلام کرد و گفت: زمان رسیدگی به یک پرونده هم اکنون دراین اداره یک هفته است، اما دراجرا مشکلات و موانعی وجود دارد که به همکاری نکردن دستگاههای اجرایی مربوطه باز می گردد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بناب همچنین به لزوم حضورتمام وقت حداقل یک نفر مأمور نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت وکنترل مراجعین این اداره که بیشترآنها قاچاقچیانی ازاستان کردستان هستند، تأکید کرد

به گفته صادقی ماه گذشته از64 نفر زندانی که توسط اداره تعزیرات حکومتی بناب محکوم شده بودند،52 نفر آنان با حکم رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید سعید فطر آزاد شدند.