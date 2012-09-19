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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

فرهادی:

مسئولان نسبت به جذب اعتبارات بخش کشاورزی اهتمام داشته باشند

مسئولان نسبت به جذب اعتبارات بخش کشاورزی اهتمام داشته باشند

نظرآباد - خبرگزاری مهر: استاندار البرز بر تلاش و پیگیری مسئولان بخش کشاورزی برای جذب اعتبار و تسریع طرحهای کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در نشست رفع موانع توسعه کشاورزی شهرستان نظرآباد که بعد از ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه شهرستان نظرآباد از قطب های کشاورزی استان و دارای ظرفیتهای فراوانی است، تاکید کرد: باید با همکاری همه دستگاههای ذیربط نسبت به بهره برداری از قابلیتهای موجود اقدام کرد.

وی تصریح کرد: همه مسئولان شهرستان و مدیران بانک کشاورزی لازم است که با تلاش بیشتر نسبت به جذب اعتبارات اهتمام ورزند.
 
فرهادی به تصویب هشت طرح استانی کشاورزی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: اجرای این طرحها گام مهمی در توسعه بخش کشاورزی این شهرستان است.

وی افزود: برای اجرای این طرحها چهار میلیارد و 93 میلیون تومان سرمایه ثابت و سه میلیارد و 668 میلیارد تومان سرمایه در گردش پیش بینی شده است.

به گفته فرهادی با اجرای هشت طرح کشاورزی در نظر آباد، 778 فرصت شغلی ایجاد می شود. 

کد مطلب 1700426

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