به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسن بهشتی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اثر نمایشی" تمام من، همه عدو" در بجنورد به روی صحنه می‌رود.

وی افزود: این اثر نمایشی به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی رضا فیروزه‌ای از سوم تا ششم مهر ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء در تالار حافظ بجنورد به روی صحنه خواهد رفت.

سرهنگ بهشتی اظهارداشت: نمایش" تمام من، همه عدو" روایتی از سال‌های دفاع مقدس و خاطرات دو رزمنده در قبال بایدها و نبایدهای جنگ است.

وی اضافه کرد: رضا فیروزه‌ای وعلی یزدانی ایفاگر نقش‌های این نمایش هستند.

مسئول بسیج هنرمندان سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی افزود: این برنامه به همت بسیج هنرمندان و با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان، مدیریت کارگاه تئاتر میم و معاونت فرهنگی شهرداری اجرا خواهد شد.