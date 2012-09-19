57 هزار نفر از کرمان به مناطق جنگی اعزام می شوند

سردار سید مرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود دو سال است که راهیان نور به صورت دانش آموزی نیز اجرا می شود. سال گذشته تعداد 39 هزار نفر دانش آموز و 9هزار نفر از مردم به مناطق جنگی وعملیاتی اعزام شدند که در مجموع 48 هزارنفر از استان کرمان به این مناطق اعزام گردیدند.

وی افزود: سهمیه دانش آموزی در سال جاری44 هزار نفر و سهمیه مردم عمومی 13هزار نفر اعلام شده که در مجموع 57 هزار نفراز طریق کاروان های راهیان نور از استان کرمان اعزام خواهند شد.

سردار موسوی ادامه داد: هرساله به دلیل گرم بودن هوا و حجم بالای تعداد افراد کار اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی از نیمه دوم مهرماه و اعزام مردمی نیز از بهمن ماه امسال اغاز خواهد شد.

وی بیان کرد:ثبت نام، اعزام و اسکان راهیان نور بر عهده سپاه و بسیج استان کرمان است.

جانشین سپاه ثارالله افزود: تعداد 150 نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدس برای روایتگری کاروان های راهیان نور استان کرمان که از طریق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ساماندهی می شوند اعزام خواهند شد.

سردار موسوی در پاسخ به این سوال که چرا دانش آموزان در سال دوم دبیرستان به این اردو اعزام می شوند گفت: این اردو مکمل درس آمادگی دفاعی می باشد که در سال دوم دبیرستان تدریس می گردد و دانش آموزان بایستی با مناطق جنگی و میدان تیر آشنا شوند.

وی در پایان ادامه داد: کاروان راهیان نور با احتساب رفت و برگشت برای دانش آموزان 4 روز و برای عموم 6 روز می باشد.

