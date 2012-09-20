اسماعیل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی جدید در دانشگاه معارف اسلامی اظهار داشت: برای سال تحصیلی جدید تعداد 45 نفر در مقطع دکتری پذیرش داشته ایم.



وی ادامه داد: آزمون مقطع کارشناسی ارشد روز 24 شهریور ماه برگزار شد که در نهایت در این مقطع نیز بالغ بر 100 نفر در سال جدید پذیرش می شوند.



تحصیل دانشجویان در پنج گرایش دانشگاه معارف اسلامی



اکبری افزود: در حال حاضر دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه معارف اسلامی در پنج گرایش رشته مدرسی معارف اسلامی که شامل گرایش های مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی و قرآن و متون اسلامی در حال تحصیل هستند.



مدیر روابط عمومی دانشگاه معارف اسلامی تاکید کرد: مجوز رشته جدیدی با عنوان توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی نیز از وزارت علوم و تحقیقات در شرف صدور است و اگر این مجوز صادر شود در سال آینده در مقطع کارشناسی ارشد این رشته پذیرش دانشجو خواهیم داشت.



وی در ادامه گفت: هم اکنون تعداد 600 نفر دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه معارف اسلامی حضور دارند که از این بین 390 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 210 نفر نیز مقطع دکتری مشغول به تحصیل اند.



اکبری تصریح کرد: همچنین 80 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و 10 نفر از دانشجویان دکتری سال تحصیلی 91-90 از پروژه های خود دفاع کرده و در حال فراغت از تحصیل اند.



وی در زمینه نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه معارف اسلامی افزود: این دانشگاه سالانه آزمونی تخصصی برای جذب طلاب در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می کند که این آزمون زیر نظر سازمان سنجش بوده و در بهمن یا شهریور هر سال برگزار می شود.



اکبری در این باره یادآور شد: همچنین آزمون دکترای این دانشگاه به طور سالانه برای جذب طلاب و اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور که در مرتبه علمی مربی هستند نیز برگزار می شود.

