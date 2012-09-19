سکوتم به خاطر شکست ایران برابر لبنان بود/ پدر معنوی فوتبال هستم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی در بخش دوم گفتگویش با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص محرومیت تیم داماش گیلان از برگزاری بازی‌های خانگی ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه کمیته انضباطی به خاطر فحاشی تماشاگران باشگاه را جریمه می‌کند این یک تصمیم اشتباه است زیرا تماشاگران جریمه نشدند بلکه من و باشگاه جریمه شده‌ایم.

وی اضافه کرد: من در این مدت سکوت کردم تنها به خاطر اینکه سیستم فدراسیون فوتبال در تنش باخت به لبنان بود. من این مسائل را درک می‌کنم و تعصب ملی دارم و نمی‌خواستم در آن مقطع فدراسیون دچار حاشیه شود اما حرفم این است آیا این حکم حق باشگاه و قانونی بود و اعتبار دارد؟ من نباید صدایم در بیاید؟

مدیرعامل باشگاه داماش ادامه داد: شما آقایان می گویید مدیریت، روابط عمومی، اطلاع رسانی و انضباط ورزشگاه خوب بود آن وقت به خاطر فحاشی تماشاگران من را محروم می‌کنید در حالی که اصلا مقصر نبوده‌ام اما در یک بازی سنگ و کلوخ به زمین می‌زنند و در بازی دیگر سر مربی را می‌شکنند ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتد! این یک بام و دو هواها مسخره است!

عابدینی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: همسایه بنده در 7 بازی 6 پنالتی برایش می‌گیرند! متاسفانه در فوتبال چیزهایی می‌بینید که عجیب و غریب است و آقای گل ما با 6 پنالتی به این عنوان رسیده است! من در آن مقطع به خاطر ملاحظات ملی سکوت کردم اما از این به بعد سکوت نمی‌کنم.

وی با اشاره به اینکه تیم را دو روز زودتر به قزوین فرستادم تا بازیکنان به شرایط ورزشگاه و زمین عادت کنند، ادامه داد: این فوتبال نیست! اگر تماشاگر تخلف کرده او را باید جریمه کنند تا ملموس باشد. امروز من جرات نمی‌کنم هواداران تیم را با اتوبوس به قزوین ببرم، زیرا ممکن است 10 نفر از آنها فحاشی کنند و باز باشگاه را جریمه کنند! این اصلا به نفع ما نیست.

مدیرعامل باشگاه داماش با بیان اینکه مسئولیت فرهنگی و اخلاقی ورزشگاه‌ها با باشگاه‌ها نبوده و متولیان امر در این خصوص چه کار می‌کنند، اضافه کرد: متاسفانه در زمان میزبانی نه برگزاری مسابقه، نه نیروی انتظامی، نه هیات فوتبال با ما همکاری می‌کند و نه اجازه می‌دهند بنده کارت هواداری صادر کنم تا هواداری که فحاشی می‌کند شناسایی شود. خیلی به باشگاه‌ها پول می‌دهند، بعد با این فدراسیون و این رفتارها باید در بازی با لبنان قرآن به سر بگیریم و بازهم ببازیم!

"خیلی‌ها می گویند عابدینی زمان خودش فدراسیون را خراب کرد"، مدیرعامل پیشین پرسپولیس با اشاره به این مسئله اضافه کرد: ممکن است من خیلی غلط‌ها کرده باشم. خوب آقایان فرصت داشتند اصلاحش کنند. اصلا اصلاح که نمی‌کنند حداقل غلط‌های گذشته را انجام ندهند. چرا داماش را محروم می‌کنند، چون من دچار تنش هستم!

عابدینی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه فدارسیونی‌ها یکبار اعلام کنند درآمد سالیانه تیمی مانند داماش چقدر است تا من در گزارش‌هایم شرمندی هیات مدیره نشوم، افزود: متاسفانه پرداخت‌ها قطره‌ای است اما جریمه‌های انضباطی را با سود بانکی‌اش برمی‌دارند. پول من یک سال در فدراسیون می‌ماند زود که نمی‌دهند وضعیت اصل پول هم مشخص نیست. اینها دردهایی است که من با اعضای هیات رئیسه فدراسیون در خصوص آنها بحث دارم.

وی با اشاره به اینکه باید جلوی اشتباه پشت اشتباه گرفته شود تا فوتبال ضربه نخورد، اضافه کرد: ما می‌گوییم کاری کنید که فوتبال از بین نرود. آقایان باید زودتر به فکر بیفتند قبل از اینکه اتفاقات بدتری رخ دهد.

مدیرعامل باشگاه داماش در مورد شرایط تیم ملی هم اظهار داشت: تیم ملی برای رسیدن به جام جهانی هشت امتیاز دیگر نیاز دارد که انشاءالله بدست می‌آید، زیرا با 12 امتیاز می توان به جام جهانی رسید. این اتفاق باید قبل از بازی آخرمان با کره جنوبی در خارج از خانه بیفتد.

عابدینی تصریح کرد: اگر به کی‌روش فرصت جوانگرایی بدهیم با همین تیم می‌تواند امتیازات لازم را کسب و با تکیه بر انگیزه بازیکنان جوان به جام جهانی صعود کند.

خبرنگاری در مورد احتمال جدایی عابدینی از تیم داماش پرسید که وی اظهار داشت: زمانی که مالکان جدید تیم را خریدند من خودم اعلام کردم یکی از اعضای هیات مدیره چهار ماه کنارم بماند کار را یاد بگیرد و سپس من بروم. آقای قویدل وقتی متوجه این مسئله شد گفت اگر شما نباشید دیگر تیمداری نمی‌کنم. من تا این لحظه قرارداد ندارم اما به خاطر تعهد اخلاقی خودم روی قول و قرارهایم تا آخر هستم.

مدیرعامل باشگاه داماش ادامه داد: این حق مدیریت است که در تیم تغییر ایجاد کند. اینکه شما فکر کنید من را با این وزن سنگینم به سختی از روی نیمکت مدیریت بلند می‌کنید اشتباه است، زیرا من خیلی راحت خداحافظی می‌کنم و این حق مدیریت باشگاه است.

عابدینی در مورد تلفیق مدیران سرخابی در تیم داماش اظهار داشت: بنده و آقای حمید درخشان پرسپولیسی هستیم و آقایان واعظ و قویدل استقلالی. اگر پورمختار با ما هماهنگ شود کفه ترازو به سمت پرسپولیسی‌ها خواهد بود ولی در مجموع همه مدیران برای نتیجه گیری تیم داماش متحد هستند.

وی با بیان اینکه از اتحادیه فوتبال خواسته است اتحادیه باشگاه‌های خصوصی راه اندازی شود و اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است اظهار داشت: من سال 79 پرسپولیس را با بودجه 960 میلیونی بستم اما امسال وقتی می‌خواستم یک بازیکن خارجی بگیرم تا دعوتنامه به او رسید به خاطر افزایش نرخ دلار مبلغ قراردادش دو برابر شد به همین دلیل از جذب بازیکن خارجی انصراف دادم.

مدیرعامل باشگاه داماش در بخش پایانی صحبت‌هایش اظهار داشت: من امسال گفته بودم تیم را برای مدعی شدن می‌بندم به شرط آنکه مالک باشگاه مشخص شود اما پس از دو هفته شرکت صدرا امتیاز باشگاه را خرید. با این بی‌بضاعتی نتایج خوبی کسب کردیم و وقتی با درخشان صحبت کردیم این بحث مطرح نشد که اگر قرار است تیم دهم شود، یازدهم شد با او خداحافظی می‌کنیم. ما چارچوب‌ها و معیارهایی داریم و در فکر نتیجه گیری برای فصل بعد هستیم.

عابدینی اضافه کرد: اگر تیمی امسال چهاردهم شود سال بعد نمی‌تواند قهرمان شود زیرا تنها در فصل نقل و انتقالات می‌توان هشت بازیکن گرفت اما اگر تیم در رده پنجم تا هشتم باشد آنوقت می‌توان گفت که برای فصل آینده سهمیه آسیایی خواهد گرفت.

وی در خصوص وضعیت گهر دورود هم گفت: صحبت‌هایی در خصوص فروش این باشگاه مطرح شده و به احتمال زیاد در صورت توافق نهایی آن را می‌فروشیم. در این مدت شهرداری به میدان آمد اما دیدیم آنها قادر نیستند تیم را اداره کنند و در این مدت هم نمایش دادند و صحبت‌هایی کردند که عملی نشد. آنها می‌خواستند زمین‌هایی را بفروشند و از آن برای تیم هزینه کنند که برخی مسائل مطرح شده اگر اجرایی می‌شد مردم دارمان می‌زدند!

عابدینی در پایان با بیان اینکه پدر معنوی فوتبال است و پا در کفش کسی نمی‌کند، گفت: امروز آقای احمدی نژاد گفته است با بیان برخی مسائل در فوتبال ایجاد تنش نکنید حالا فردا نگویند آقای عابدینی با این حرف‌هایش خلاف صحبت رئیس جمهور عمل کرد. ما حرف خودمان را زدیم و آقایان مسئول بهتر است کاری کنند تا فوتبال از بین نرود.