برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور بیش از هزار نفر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران ، معماری ، مکانیک ، شهرسازی ، برق ، نقشه‌برداری و ترافیک توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و اداره کل راه و شهرسازی استان همزمان با سراسر کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه ، 30 و 31 شهریور ماه در دانشگاه قم برگزار می شود.



وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اظهار داشت: در مجموع هزار و 247 نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد هزار و 109 نفر در مقطع کار‌شناسی ، 105 نفر در مقطع کاردانی و 33 نفر نیز از معماران تجربی هستند.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز ، پروانه اشتغال بکار صادر می شود و این افراد می توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.



وی با بیان اینکه در رشته عمران دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار می شود افزود: نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری به صورت تستی و تشریحی است که در آزمون رشته معماری امسال تغییراتی ایجاد شده و آزمونها از چهار بخش به دو آزمون کلی در صلاحیت نظارت و طراحی تغییر یافته است.



مقومی افزود: آزمون معماران تجربی استان قم نیز با حضور 33 داوطلب صبح روز جمعه 31 شهریور ماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار می شود.



آغاز ثبت نام کلاس های کانون نویسندگان قم



دبیر کانون نویسندگان قم از آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره کلاس های آموزشی کانون نویسندگان قم خبر داد.



حجت الاسلام سید محمدرضا حسینی در رابطه با آغاز نام نویسی کلاس های آموزشی این موسسه گفت: کانون نویسندگان قم همچون ادوار گذشته اقدام به برگزاری دوره های آموزشی فنون نویسندگی در استان قم نموده است و شرکت در این کلاس ها برای برادران و خواهران واجد شرایط آزاد است.



وی گفت: با توجه به استقبال گسترده علاقه مندان در ادوار گذشته، کانون نویسندگان قم در هفت رشته آموزشی و در مقاطع مقدماتی و تکمیلی هنرجو می پذیرد.



دکتر حسینی ادامه داد: کلاس های آموزشی ویراستاری، نویسندگی، داستان نویسی، فیلمنامه نویسی، روش تحقیق، روزنامه نگاری و روش تصحیح متون در این دوره ارائه خواهد شد.



دبیر کانون نویسندگان قم با اشاره به آغاز برگزاری پانزدهمین دوره آموزشی این موسسه در مهر ماه سال جاری، تصریح کرد: دوره چهاردهم کلاس ها در تابستان اخیر برگزار شد که با استقبال گسترده برادران و خواهران هنرجو همراه بود.



وی افزود: فراگیری اصول و فنون نویسندگی علاوه بر رشد فکری هنرجویان گرامی، زمینه اشتغال بسیاری از ایشان را نیز فراهم می آورد.



علاقه مندان جهت شرکت در کلاسهای کانون نویسندگان قم می توانند حداکثر تا دهم مهرماه سال جاری با مراجعه به موسسه فرهنگی آموزشی طلوع مهر واقع در میدان رسالت، نسبت به انجام امور ثبت نام اقدام نمایند.