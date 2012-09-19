تعاونی ها از مهمترین اهرمهای توسعه بخش کشاورزی هستند

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از راهبردهای کشورهای مختلف برای افزایش کمی و کیفی تولیدات و تامین غذایی بیشتر و نیز دستیابی به پایداری محیط زیست و فائق آمدن بر مشکلاتی از قبیل کوچک بودن واحدهای تولید کشاورزی، پراکندگی قطعات زراعی، تخریب محیط زیست و ناپایداری تولید، تعاونی کردن نظام تولید کشاورزی در عرصه های متعدد است.

وی اظهارداشت: توجه به تعاونی ها به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ همکاری، مشارکت و مساعدت در رفع نیازهای مشترک و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه و فعالیت های انسانی و رفع موانع توسعه پایدار در جامعه ضروری به نظر می رسد.

رئیس سازمان تعاون روستایی گیلان گفت: بهره ‌برداری نامطلوب و تخریب زمینهای کشاورزی از جمله مسائل عمده ‌ایست که موجب نگرانی برنامه ‌ریزان و سیاست گذاران این بخش شده است.

وی افزود: مسائل نظام بهره ‌برداری در سطح هر منطقه یا کشور مهمترین و اساسی ‌ترین مسائل بخش کشاورزی آن منطقه یا کشور است و رفع مسائلی از قبیل خردی و پراکندگی اراضی، عدم استفاده بهینه از منابع تولید، پائین بودن عملکرد و غیره بدون تغییر و اصلاح نظام بهره ‌برداری عملی نخواهد بود.

فیض پور اظهارداشت: در این زمینه با توجه به اینکه اصل 44 قانون اساسی کشور بخش تعاون را به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی اصلی کشور قلمداد کرده است باید یادآورشد که پیامدهای مفید نهضت تعاون در توسعه اقتصادی کشورهای جهان و نقش غالب و توانایی آن در توزیع عادلانه، گسترش عدالت اجتماعی و مشارکت دادن آحاد مردم در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خویش و بطور کلی توجه به ابعاد توسعه پایدار که همانا جنبه ‌های زیست‌ محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری توسعه است، بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی یادآورشد: توجه به تعاونی ها بویژه تعاونی تولید روستایی یا کشاورزی به عنوان یکی از انواع نظامهای بهره ‌برداری موفق، علاوه بر سلامت محیط زیست می ‌تواند بر افزایش بهره ‌وری و تولید در عین حفظ مالکیت خصوصی افراد موثر واقع شود زیرا یکی از خصوصیات برجسته تعاونی ها اینکه به بعد اقتصادی در کنار بعد اجتماعی عنایت دارند.