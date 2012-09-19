بنیان های فکری اقتصاد اسلامی در عصر پیامبر(ص) پی ریزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری، عصر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل اقتصاد و دارایی استان سمنان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی این استان در شاهرود، با اشاره به پی ریزی بنیان های فکری اقتصاد اسلامی در عصر پیامبر اسلام(ص) گفت: هر چند اقتصاد اسلامی دانشی نوپاست اما ریشه ای عمیق در دوران پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) داشته است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اقداماتی که حضرت رسول (ص) در جایگاه رئیس نظام برای زمان خاص خود انجام داده و قوانینی که به‌ صورت تشریع کلّی برای همه زمان‌ها وضع کرده افزود: این اقدامات و قوانین باید شناخته شوند و بهره کافی از آن ها برده شود.

مطالعه اقتصاد زمان پیامبر(ص)برای تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی

وی تاکید کرد: بنیان های فکری اقتصاد اسلامی در زمان پیامبر (ص) پی ریزی شده به همین دلیل مطالعه اقتصاد آن زمان به رغم تفاوت های فراوانی که با زمان حاضر دارد در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی موثر است.

شکری تصریح کرد: آشنایی با اقدام‌های مقطعی پیامبر (ص) نیز برای کشف اصول سیاست گذاری و برخورد با پدیده‌های متغیر مفید است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مباحث مهمی که به‌ رغم تفاوت‌ شرایط آن با اقتصاد فعلی، می تواند در جایگاه مهمی قرار داشته باشد، دانستن موضع پیامبر اکرم (ص) در جایگاه پیامبر و رئیس نظام در مسأله سطح قیمت‌ها در عصر تشریع و برخورد پیامبر (ص) با این مسأله است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان مسأله تورم و به تبع آن جبران کاهش ارزش پول را از مسائل مستحدثه دانست و تاکید کرد: حکم آن باید براساس مبانی و اصول استخراج شود.

مردم از جهت قدرت، ظرفیت و درآمدهای مالی متفاوتند

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان سمنان نیز در این دیدار با اشاره به این نکته که مردم از جهت قدرت، ظرفیت و درآمدهای مالی متفاوتند خاطر نشان کرد: شاید حکمت این تفاوت‌ها آن است که از طریق همکاری و مبادله، برخی، برخی دیگر را به‌کار گیرند.

محمد آقایی افزود: تسخیر آفریدگان دیگر برای انسان به این جهت بوده که از خشکی، دریا، کوه، دشت، زمین، فضا، منافع آن‌ها استخراج و برکات آن‌ها در خدمت انسان به‌کار رود و بهترین آن‌ها در جهت هماهنگی و انسجام برگزیده شود، نه در جهت تضاد و درگیری و تناقض.

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب و نام گذاری های هدفمند ایشان گفت: سال گذشته سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و امسال سال حمایت از تولید و سرمایه ملی.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان سمنان عنوان کرد: مقام معظم رهبری راهکار را نشان داده اند این ما هستیم که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و خواسته های ایشان را تامین کنیم.

وی با اشاره به تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظام های اقتصادی مبتنی بر این معارف تصریح کرد: تفاوت در کسب درآمد حلال و نظارت درونزا مهمترین این تفاوت ها هستند.

اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان سمنان افزود: از جهت اول، اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد و از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان توجه می کند.

آقایی در پایان تاکید کرد: تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان زمانی حلال است که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم را به وجود آورده باشد.