به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در این اجلاس هدف اصلی حوزه‌های علمیه را همان هدف انبیا دانست و اظهار کرد: مدیران حوزه‌های علمیه در رفتار خود باید مراقب باشند که هدف آنها تربیت انسان‌ها است و باید آن را در عمل و لسان حفظ کنند.



وی با بیان خاطراتی از آیت‌الله شرعی بنیانگذار حوزه‌های علمیه خواهران و قصد قربت وی در فعالیت‌ها، یادآور شد: مدیران حوزه‌های علمیه خواهران تلاش کنند تا قصد قربت را در روحیه و نیت خود حفظ کنند.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه با رهبر معظم انقلاب گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار تاکید داشتند که تشکیلات اداری حوزه متناسب با نیازهای حوزه طراحی شود و از گسترش تشکیلات پرهیز شود.



حجت‌الاسلام جمشیدی استفاده حوزه از مدارک و مدارج علمی مختص به خود، توجه به امور معنوی و اخلاقی و تداوم تحول در حوزه را از دیگر نکات بیان‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه بیان کرد.



وی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت مدیریت‌های استانی در اداره حوزه‌های علمیه خواهران، گفت: اگر نتوان از ظرفیت مدیریت‌های استانی در اداره حوزه‌های علمیه استفاده کرد، باید در کارایی آنها شک کنیم.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه امور قابل واگذاری به مدیریت‌های استانی و مدارس علمیه خواهران باید به آنها واگذار شود، افزود: مدیریت‌های استانی برای این منظور برنامه‌ریزی کنند و ازظرفیت مدارس علمیه حداکثر استفاده را ببرند.



وی با اشاره به حضور هیئت‌های امنا و موسسین در کنار مدارس علمیه خواهران، اضافه کرد: این نهادها باید نقش کلیدی در پشتیبانی از حوزه‌های علمیه داشته باشند.

