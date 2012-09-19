به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، دو اثر نمایشی "عوض بدلو" و "فقط به اندازه یک سلام" با دو اجرای پیاپی به روی صحنه رفت.

اثر نمایشی "عوض بدلو" کاری از هنرمندان خراسان رضوی به نویسندگی عباس جانفدا و کارگردانی محمد حسن زاده است که مهدی خاکسار، سید محسن هاشمی، رسول وحدت، روشنک سه قلعه گی، صدیقه دوبرادر، نجمه مختاری و روشنک وکیلی در آن به نقش آفرینی پرداختند.

این اثر نمایشی نیز عصر امروز در دو نوبت با حضور علاقمندان به هنر تئاتر و داوران جشنواره در تالار حافظ بجنورد اجرا و مورد استقبال خوب تماشاگران قرار گرفت.

اثر نمایشی "فقط به اندازه یک سلام"، نیز حاصل کارهنرمندان اصفهانی به نویسندگی مائده وحید و به کارگردانی احسان جانمی بود که رسول هنرمند، مائده وحید، مهرناز منصف و طناز تجدد، ایفاگر نقش‌های این اثر نمایشی بودند.

نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی تا سی‌ام شهریور ماه جاری در بجنورد ادامه خواهد داشت و پنجشنبه شب با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.