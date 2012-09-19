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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

عصرامروز؛

رئیس مجلس از فعالان سایبری ایثار و شهادت تقدیر کرد

رئیس مجلس از فعالان سایبری ایثار و شهادت تقدیر کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره فعالان سایبری حوزه ایثار و شهادت از برگزیدگان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی  عصر امروز با حضور در نخستین  جشنواره فعالان  سایبری حوزه ایثار و شهادت که در تالار وحدت برگزار شد از برگزیدگان این جشنواره با اهدای لوح تقدیر کرد.

همچنین در این مراسم نماد فعالان  سایبری حوزه ایثار و شهادت با حضور علی لاریجانی و آرمیتا رضایی نژاد دختر شهید داریوش رضایی نژاد از شهدای هسته ای رونمایی شد.

بنابراین گزارش در این مراسم علاوه بر رئیس مجلس، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، حسین مظفر معاون رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار باقرزاده رئیس سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس حضور داشتند.

کد مطلب 1700444

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