590 اثر به هشتمین جشنواره ملی رضوی داستان کوتاه در سمنان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رسولیان به مناسبت دهه کرامت بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سمنان ضمن بیان اینکه یکی از برنامه های دهه کرامت برگزاری دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در رشته های مختلف فرهنگی و هنری است، افزود: در استان سمنان هشتمین جشنواره ملی داستان های کوتاه رضوی (کبوترحرم) مهرماه در شهرستان سمنان و مهدیشهر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه 590 اثر از 385 نویسنده به این جشنواره ارسال شده است، اظهار داشت: مراسم افتتاحیه این جشنواره روز دوم مهر در مهدیشهر و اختتامیه نیز سوم مهر در فرهنگسرای کومش سمنان برگزار می شود.

رسولیان، اجرا برنامه هایی نظیر مسابقه ورزشی به مناسبت روز دختر، جشن مادربزرگ ها و نوه ها در روز چهارشنبه، جشن بادبادک ها در روز پنجشنبه، ورزش صبحگاهی در استادیوم تختی روز پنجشنبه و برنامه پیاده روی حرم تا حرم در روز جمعه را از جمله برنامه های دهه کرامت در سمنان ذکر کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر برنامه های دهه کرامت شهرستان سمنان بابیان اینکه برنامه‌های متنوعی در قالب "جشن‌های زیرسایه خورشید" در این استان برگزار می‌شود، افزود: دیدار با خانواده شهدا، حضور خدام در مدارس، غبارروبی امامزاده یحیی(ع) برادر امام رضا(ع)، عیادت از بیماران و برگزاری "جشن‌های زیرسایه خورشید" از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این جشن است.

وی افزود: پنجمین دوره جشن‌های‌ مردمی‌ و معنوی زیر سایه‌ خورشید در 100 شهر از 22 استان و 14 شهر از 5 کشور از 28 شهریور لغایت هفتم مهرماه سال جاری و به همت شبکه جوانان رضوی وابسته به موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس‌ رضوی برگزار می‌شود.

رسولیان ادامه داد: ایام دهه کرامت با رویکرد مردمی و محوریت کانون های فرهنگی هنری مساجد، حسینیه ها و هیئت های مذهبی در استان سمنان برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان، تاکید کرد: این دهه فرصتی ناب برای ایجاد پیوندی مستحکم و استوار برای جوانان و نوجوانان با قرآن، ائمه معصومین(ع) و تبیین فرهنگ و دین اسلام و قرآنی است.

وی با اشاره به نامگذاری روزهای دهه کرامت، اظهار داشت: بیست و نهم شهریور و دومین روز از دهه کرامت روز کریمه اهل بیت (س) اسوه بصیرت، عفت و طهارت، روز پنجشنبه قم پایگاه بیداری اسلامی و نشر جهانی معارف اهل بیت و روز جمعه خط آل محمد (ص) خط جهاد شهادت و پیروزی نامگذاری شده است.

رسولیان ادامه داد: شنبه پنجمین روز دهه کرامت امامزادگان جلوه های معرفت و تربیت دینی، روز یکشنبه حضرت شاهچراغ (ع) اسوه کرامت، هجرت و مجاهدت و روز دوشنبه روز حرم سوم اهل بیت تجلی گاه ولایتمداری و فرزانگی نامگذاری شده اند.

مدیر فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سمنان سه شنبه هشتمین روز دهه کرامت شهید الگوی زندگی با نشاط ولایی، نهمین روز دهه کرامت توسل به ثامن ائمه (ع) رمز موفقیت و مقاومت در عرصه های نظامی و اقتصادی، روز پنجشنبه روز عالم آل محمد (ع) اسوه نخبگان و پناه نیازمندان و روز آخر دهه کرامت روز آستان قدس رضوی میعادگاه منتظران مهدوی نامیده شده اند.

وی افزود: جشن های عید رضوی با مد نظر قرار دادن سه محور اسلامی، ایرانی و بومی با هدف نهادینه ساختن فرهنگ شادی و نشاط در جامعه در ایام دهه کرامت برگزار می شود.

رسولیان همچنین از برگزاری جشنواره کبوتر حرم در شهرستان و برنامه با کاروان آفتاب در دهه کرامت همچون سال گذشته خبر داد.

دبیر دهه کرامت شهرستان سمنان افزود: گروه هشت نفری دوچرخه‌سوار از سمنان به سمت مشهد مقدس حرکت کرده و در شهرستان‏ های مسیر با برگزاری جشن‏ های میلاد امام رضا (ع) و جلسات معرفتی فضای خاصی در این شهرستان ‏ها را فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: این گروه همزمان با میلاد با سعادت ثامن‌الحجج وارد مشهد مقدس خواهند شد.



مسئول ستاد برگزاری دعای ندبه شهرستان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کانون فرهنگی والفجر مسجد المهدی سمنان نماینده آستان قدس رضوی در اجرای برنامه حضور خادمان در شهرستان است، گفت: حضور خادمان بارگاه رضوی در تاریخ 30 و 31 شهریور به مدت سه روز همچون سال گذشته انجام می‏ شود.



حجت الاسلام حسنعلی عربی تصریح کرد: این برنامه با اجرای مراسم استقبال از میدان امام رضا تا امامزاده یحیی و گلزار شهدا و مراسم مولودی‌خوانی، اهتزاز پرچم متبرک بارگاه امام رضا و کرامت‌گوی خادمان و برگزاری دیدار مردم با خادمان در سالن هلال‌احمر صورت گرفته و فضایی معنوی در شهرستان ایجاد خواهد شد.



وی افزود: بازدید و عیادت از بیماران و توزیع هدایای متبرک امام رضا(ع)، بازدید از خانواده شهدا، حضور در جشن‌های دانشجویی و مدارس سطح شهر از دیگر برنامه‌های خادمان رضوی خواهد بود.



مسئول ستاد برگزاری دعای ندبه شهرستان سمنان گفت: مشارکت آگاهانه و مشتاقانه اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان در برگزاری هر چه باشکوه‏تر جشن‏ های دهه کرامت، تاثیر بسزایی در نهادینه کردن فرهنگ رضوی در بین عموم مردم دارد.

وی افزود: با توجه به اقدامات ضد اسلامی دشمنان اسلام و انقلاب، برنامه‏ های دهه کرامت باید با اتحاد و انسجام بیشتر از گذشته برگزار شود.



عربی با بیان اینکه برنامه ‏های این دهه باید با هدف افزایش سطح علمی و دانش مردم برگزار و به ارتقاء سطح معرفتی آحاد مردم نسبت به حضرت امام رضا(ع) منجر شود، گفت: برنامه ‏های دهه کرامت با محوریت تبیین فرهنگ رضوی برگزار می ‏شود.



مسئول ستاد برگزاری دعای ندبه شهرستان سمنان در پایان تصریح کرد: نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و تبیین دوباره نقش ولایت فقیه در اسلام و انقلاب در برنامه‌های دهه کرامت لحاظ شود.