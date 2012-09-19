به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: کمک‌های جمع‌آوری شده دانش‌آموزان هر مدرسه به دانش‌آموزان نیازمند همان مدرسه داده می‌شود که فرهنگ کمک‌رسانی باید در بین دانش‌آموزان رواج یابد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر اضافه کرد: بارزترین نقش در جشن نیکوکاری مربوط به آموزش و پرورش است چرا که به نوعی با همه مردم اعم از دانش‌آموز و مربی و معلم و والدین سر و کار دارد.

وی در ارتباط با برنامه‌های جشن عاطفه‌ها نیز بیان داشت: جشن نیکوکاری هر ساله در سراسر کشور برگزار می‌شود و دانش‌آموزان نقش موثری را به منظور ترویج فرهنگ نیکوکاری و نهادینه شدن این فرهنگ در میان خانواده‌ها دارند.

محبی افزود: با برگزاری جشن عاطفه‌ها مهربانی، نیکوکاری و کمک به افراد نیازمند موجود در سطح جامعه صورت می‌گیرد و دانش‌آموزان باید به عنوان یکی از مهم‌ترین اقشار تأثیرگذار موجود در سطح جامعه در راستای کمک به محرومان گام بردارند.

وی ادامه داد: نیکوکاری و احسان به دیگران به عنوان پایه و اساس تمام خوبی‌ها به شمار می‌رود و این ویژگی در تمامی مردم رئوف ایران موج می‌زند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر ادامه داد: مردم هر ساله با حضور خود در جشن نیکوکاری به یاری افراد محروم و نیازمند جامعه می‌روند که در نوع خود در سطح جهانی بی‌نظیر است.