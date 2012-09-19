به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی عصر چهارشنبه در نشست با مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در خصوص جشن عاطفه ها اظهار داشت: در چند سال اخیر برنامه جشن نیکوکاری با همکاری سازمان صداوسیما، ‌بسیج و به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شده و دانش آموزان را به فرهنگ ایثار و انفاق تشویق می کنند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش نیز هر ساله در راستای تقویت رفتارهای مثبت در مسیر تعالی و پیشرفت و نمایش جلوه‌های عشق و ایثارگری در دانش‌آموزان اقدام به برگزاری این جشن می‌کند.

رضایی به ویژگی‌های مهم برگزاری جشن عاطفه‌ها و اثرات این عمل انسان‌دوستانه اشاره کرد و افزود: اجرای جشن عاطفه‌ها موجب تقویت الگوهای اسلامی از جمله ایثار و برتری دادن همنوعان نسبت به خود می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: آموزش و پرورش به‌عنوان مهم ترین نهاد فرهنگی، جمعیت هدف خود را قریب 12 سال است که در شاهراه تعلیم و تربیت و به سوی این مسیر همراهی می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر یادآور شد: امسال نیز کمک‌های جمع‌آوری‌شده در پایگاه‌های مستقر در اداره آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان نیازمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: جشن عاطفه‌ها موجب تقویت الگوهای اسلامی از جمله انفاق و برتری دادن همنوعان نسبت به خود و نمایش جلوه‌های عشق و ایثارگری در دانش‌آموزان می‌شود.

رضائی خاطرنشان ساخت: مدارس نیز به‌عنوان پایگاه جشن نیکوکاری کمک‌های دانش آموزان را برای محرومان جمع‌آوری می‌کنند.