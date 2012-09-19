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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۳۹

رضائی خبر داد:

جشن عاطفه ها موجب تقویت الگوهای اسلامی می‌شود

جشن عاطفه ها موجب تقویت الگوهای اسلامی می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: جشن عاطفه ها موجب تقویت الگوهای اسلامی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی عصر چهارشنبه در نشست با مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در خصوص جشن عاطفه ها اظهار داشت: در چند سال اخیر برنامه جشن نیکوکاری با همکاری سازمان صداوسیما، ‌بسیج و به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شده و دانش آموزان را به فرهنگ ایثار و انفاق تشویق می کنند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش نیز هر ساله در راستای تقویت رفتارهای مثبت در مسیر تعالی و پیشرفت و نمایش جلوه‌های عشق و ایثارگری در دانش‌آموزان اقدام به برگزاری این جشن می‌کند.

رضایی به ویژگی‌های مهم برگزاری جشن عاطفه‌ها و اثرات این عمل انسان‌دوستانه اشاره کرد و افزود: اجرای جشن عاطفه‌ها موجب تقویت الگوهای اسلامی از جمله ایثار و برتری دادن همنوعان نسبت به خود می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: آموزش و پرورش به‌عنوان مهم ترین نهاد فرهنگی، جمعیت هدف خود را قریب 12 سال است که در شاهراه تعلیم و تربیت و به سوی این مسیر همراهی می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر یادآور شد: امسال نیز کمک‌های جمع‌آوری‌شده در پایگاه‌های مستقر در اداره آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان نیازمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: جشن عاطفه‌ها موجب تقویت الگوهای اسلامی از جمله انفاق و برتری دادن همنوعان نسبت به خود و نمایش جلوه‌های عشق و ایثارگری در دانش‌آموزان می‌شود.

رضائی خاطرنشان ساخت: مدارس نیز به‌عنوان پایگاه جشن نیکوکاری کمک‌های دانش آموزان را برای محرومان جمع‌آوری می‌کنند.

کد مطلب 1700452

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