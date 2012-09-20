به گزارش خبرگزاری مهر، در بیستمین کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی در الجزایر با یازده مصوبه و دو بیانیه در شهر وهران به کار خود پایان داد، همچنین مجمع فقهی دو بیانیه در زمینه محکومیت شدید فیلم اهانت به مقام مقدس پیامبر عالیقدر اسلام(ص) و قدس و مسجد الاقصی صادر کرد.



در بیانیه مربوط به اهانت به مقام پیامبر اسلام(ص) آمده است این فیلم که با همه شرائع آسمانی، مواثیق جهانی و ارزش های انسانی در تنافی است، نفرت همه امت اسلامی را در خصوص اهانت به ویژه ترین مقدس خود برانگیخته است.



در این بیانیه از کشورهایی که در آن ها این اعمال زشت انجام می گیرد خواسته شده، از صدور و نشر چنین اعمالی جلوگیری کرده و به صرف محکومیت این اعمال که نتیجه ای در برندارد، اکتفا نکنند به محاکمه مرتکبان آن دست بزنند.



همچنین درخواست شده که سازمان ملل متحد، مصوباتی الزام آور را در جهت جرم بودن اعمال برانگیزاننده نگاه بدبینانه نسبت به اسلام و شخصیت ها و مقدسات آن انجام دهد.



این بیانیه از مسلمانان خواسته است یاری از پیامبر(ص) خود را در قالب مواجهه ای مسالمت آمیز و منضبط با قواعد شرع و با هدف از بین بردن چنین رفتارهای زشتی انجام دهند.



یادآوری می شود در این کنفرانس آیة الله تسخیری مشاور مقام معظم رهبری ، آیة الله واعظ زاده و حجة الاسلام والمسلمین احمد مبلغی حضور داشتند

