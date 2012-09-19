رقابت گروهها در ششمین دوره جشنواره ضامن آهو بسیار فشرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سیم ریز عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ضامن آهو، عنوان کرد: نتیجه تلاش سه ماهه این گروه نمایشی اجرای خوبی بود که در ششمین جشنواره تئاتر ضامن آهو به روی صحنه رفت.

وی افزود: خوشبختانه عوامل گروه زحمات و تمرین فشرده سه ماهه را با اجرای خوبی که در جشنواره داشتند پاسخ دادند که از زحمات تک تک عوامل نهایت سپاس و قدردانی را دارم.

این کارگردان تئاتر با اشاره به این که سومین دور حضور خود را در جشنواره تجربه می‌کنم، اظهار داشت: همان طور که قبلا گفتم با گذشت دو روز از جشنواره ششم سطح آثار راه یافته به جشنواره از کیفیت بالایی بر خوردار است که به جرأت می توان گفت جشنواره ضامن آهو در شمار بهترین جشنواره های کشوری است.

کارگردان نمایش"کوپه شماره هشت" ضمن ستایش از کارهای اجرا شده خاطر نشان کرد: کیفیت آثار اجرا شده نشان از رقابت فشرده و تلاش جدی هنرمندان راه یافته به جشنواره دارد که کارهای امسال را خاص تر ارائه داده اند.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از بیست و هشتم شهریورآغاز و تا دوم مهرماه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس ادامه دارد.