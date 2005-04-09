كامران ملكي معاون مديرعامل خانه سينما شد

به گزارش سرويس فرهنگ و هنر "مهر"، در اين حكم ضمن اشاره به حضور ملكي طي ساليان متمادي در شوراهاي مركزي و كانون هاي تاثيرگذار خانه سينما و نيز تعهد، تخصص، تجارب و سوابق موثر وي در وفاق، همدلي و هماهنگي ميان مسوولان ودست اندركاران سينماي ايران، اظهار اميدواري شده كه تصميم سازي، برنامه ريزي، عملياتي، انجام مطالعات راهبردي، كارشناسي اصناف و انجمن ها و همچنين تشكيل كميسيونهاي مشورتي (فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي) كه در حيطه مسووليت هاي اين معاونت قرار مي گيرد، هر چه سريعتر تحقق يافته و جنبه علمي بخود گيرد.

كامران ملكي، فارغ التحصيل رشته هاي روزنامه نگاري، روابط عمومي و دوره عالي فيلمنامه نويسي است و پيش از اين مشاور رسانه اي و مدير روابط عمومي معاون امور سينمايي و سمعي و بصر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (1380) - مشاور و مديرعامل و مدير روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي (81- 1380) عضو هيات مديره خانه سينما (دوره هفتم) و مشاور و مديرعامل و دبير شوراي طرح و برنامه موزه سينماي ايران (82- 1382) بوده و مديريت روابط عمومي و عضويت در شوراي برگزاري نوزدهمين، بيستمين و بيست و يكمين جشنواره بين المللي فيلم فجر و هفدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ايران را به عهده داشته است.

وي همچنين بازرس (دوره پنجم) دبير (دوره ششم) و عضو شوراي مركزي كانون فيلمنامه نويسان سينماي ايران در دوره هفتم (كنوني) و نيز مدير روابط عمومي (دوره سوم)، دبير شوراي مركزي (دوره چهارم) و بازرس انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران در دوره پنجم بوده است.

ملكي علاوه بر عضويت دائمي در آكادمي داوري جشن سينماي ايران و هياتهاي انتخاب جشنواره هاي موضوعي سينمايي (كمدي، اميد، خانوادگي، سينما و زن) در طول سالهاي 81- 1380، سابقه عضويت در هيات انتخاب بخش مسابقه سينماي ايران بيست و يكمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، حضور در هيات داوران نخستين جشنواره سينما و زن - داوري بخش نقد و مقالات سينمايي هشتمين و هيات انتخاب بخش فيلم ها و سريالهاي تلويزيوني نهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس را در كارنامه فعاليتهاي سينمايي خود داشته و علامه بر نويسندگي و كارگرداني سه فيلم سينمايي و تعدادي فيلم كوتاه داستاني - مستند و آموزش، كارشناس منتقد و مجري برنامه هاي سينماي ايران (شبكهك اول) و نگاهي ديگر (شبكه تهران) سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز است.