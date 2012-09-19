خودکفایی ایران در ساخت زیردریایی های روز دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر،امیردریا دارحبیب الله سیاری روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از تمبریادبود ششمین مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران دردانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر افزود: با همت بلند نیروهای متخصص و توانمند، ساخت تجهیزات زیردریایی درکشور، کاملا بومی شده است.

وی تعمیر زیردریایی سنگین طارق 901 و طراحی و ساخت ناوشکن جمهوری اسلامی ایران توسط متخصصان متعهد و توانمند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مصداق روشنی از توانمندی های کشور در دستیابی به فناوری های روز دانست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ازاستقبال چشمگیر مردم در تشریف فرمایی مقام معظم رهبری و همکاری همه جانبه مسئولان نهادهای مرتبط دربرگزاری هرچه باشکوه تر مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره ) نوشهر قدردانی کرد.

