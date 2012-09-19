کمیسیون حقوق بشر اسلامی از استاندارد دوگانه غرب درباره آزادی بیان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، آزادی بیان وسیله ای برای توهین به مسلمانان شده است. این کمیسیون با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب از برخورد دوگانه غرب با آزادی بیان به شدت انتقاد کرد.

بر این اساس، در حالی که انتقاد شهروندان به تفاوت در نحوه پوشش اخبار مربوط به کشته شدن غیرنظامیان و نظامیان غربی در جنگ افغانستان با برخورد نهادهای حکومتی روبرو می شود، این نهادها به هنگام توهین آشکار به مقدسات بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان بی تفاوت هستند.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاکید کرد ویدیوی توهین آمیز نشان دهنده نهایت تنفر دشمنان اسلام و مسلمانان است و به این ترتیب آزادی بیان به سبک غربی وسیله ای برای اهانت به یک چهارم جمعیت زمین شده است.

این در حالی است که اگر یک شهروند مسلمان در کشوری مانند انگلیس تلاش کند، اخبار کشته شدن نظامیان این کشور در جنگ افغانستان را منتشر کند، به دادگاه کشانده و محاکمه می شود.

در همین رابطه "مسعود شجره" رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن گفت : مسلمانان با سوء استفاده نژادپرستانه و تلاشهای اسلام ستیزانه روبرو هستند. وی در عین حال خواستار مقابله با اسلام ستیزی در اروپا شد.