پخش زنده برنامه تلویزیونی "پرپروک" از محل برگزاری جشنواره ضامن آهو

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پخش زنده برنامه کودک سیمای مرکز خلیج فارس از محل برگزاری جشنواره ضامن آهو، اظهار داشت: با همکاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس برنامه "پرپروک" در زمان برگزاری ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن به صورت زنده از محل برگزاری جشنواره در فرهنگسرای طوبی بندرعباس به روی آنتن می رود.

وی افزود: با توجه به اینکه مخاطبان جشنواره ضامن آهو کودکان و خانواده ها هستند، برنامه هایی متناسب با سنین کودکان در محل برگزاری جشنواره، اجرا می شوند تا فضایی شاد و مفرح برای کودکان ایجاد شود.

مدیر اجرایی جشنواره ضامن آهو خاطرنشان کرد: نقش صدا و سیما با توجه به همه گیر بودن آن در ترویج فرهنگ منور رضوی بسیار موثر است و قطعا پخش این برنامه ها موجب تقویت جشنواره ضامن آهو می شود.

براساس این گزارش، برنامه تلویزیونی "پرپروک" هر روز از ساعت 16 از محل برگزاری جشنواره ضامن آهو به صورت زنده به روی آنتن می رود.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از 28 شهریور الی دوم مهرماه در بندرعباس برگزار می شود.