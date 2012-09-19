مواضع ترک ها در قبال سوریه ضعیف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، این روزها انفجار خشونتهای جدایی طلبانه کردها در داخل ترکیه موجب شده است تا مواضع اولیه سخت دولتمردان ترک در قبال سوریه که با تهدید به مداخله نظامی همراه بود تضعیف شده است.

با وجود تهدیدهای اولیه " اردوغان " نخست وزیر ترکیه علیه سوریه و کمک های آمریکا به او، این روزها مردم ترکیه با دیدن تصاویر کشته شدن سربازان این کشورکه درگیر جنگ های جدایی طلبانه با شورشیان کرد در مناطق کوهستانی جنوب این کشور شده اند به حمایتهای اولیه از سیاست های اردوغان در قبال سوریه پایان داده و افکار عمومی مردم ترکیه خواستار عدم مداخله گسترده ترکیه در امور سوریه است.

"سینان اولگن" دیپلمات سابق ترک و رئیس فعلی مرکز مطالعات اقتصادی و بین الملل ترکیه در این خصوص می گوید : امروز دیگر مردم ترکیه می توانند رابطه بین غلط و درست را ببینند و رابطه بین سیاست های تهاجمی اردوغان و افزایش فعالیت های تروریستی PKK را بفهمند.

وی در ادامه می گوید : هرچه تهدیدهای نخست وزیر علیه سوریه بیشتر شود میزان نفرت مردم از سیاست های او بیشتر خواهد شد زیرا او حتی قادر به تامین امنیت داخلی ترکیه هم نیست.

همچنین " فرخ لگوگلو" معاون حزب جمهوری خلق ترکیه در خصوص سیاست های اردوغان نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت : سیاست های اردوغان در داخل ترکیه و سطح بین الملل موجب تشدید خشونت و تروریسم شده است.