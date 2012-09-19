تولید گوشت ماهی در استان سمنان 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدوی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران درمحل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اهمیت مصرف گوشت ماهی در سبد خانوارها گفت: پارسال یک میلیون و 300 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا (سرد آبی) در مزرعه های پرورش ماهی و بیش از 250 هزار قطعه بچه ماهی از نوع گرم آبی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی استان رها سازی شدند.

وی از رها سازی ماهی خاویاری برای اولین بار در استخر استان سمنان خبر داد و افزود: تعداد 500 قطعه ماهی خاویاری ( فیل ماهی) در یکی از مزارع پرورش ماهی در شهرستان گرمسار به صورت آزمایشی رهاسازی شد که تاکنون نتایج مثبتی در برداشته است.

مهدوی، افزایش تولید در واحد سطح با تجهیز مزارع به دستگاه هایی نظیر، هواده، پمپ برگشت آب، درام فیلتر و ... ، ارتقاء دانش فنی بهره برداران با برگزاری کلاس های آموزشی، حضور مستمر کارشناسان در مزارع پرورش ماهی و ارائه راهنمایی های لازم، نظارت بر ساخت و ساز استخرها، پیگیری در خصوص تشکیل تعاونی های آبزی پروری، همکاری در صدور جواز پرورش آبزیان، پیگیری در خصوص اعطاء تسهیلات به بهره برداران از عمده فعالیت های این مدیریت برشمرد.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان توسعه پرورش ماهیان خاویاری، پیگیری پرورش گونه جدید ماهیان تیلاپیا با خصوصیاتی نظیر (قدرت تکثیر بالا، مقاوم به شرایط نامساعد محیطی، تولید بالا وکوتاه بودن طول دوره پرورش) واستفاده از سیستم های نوین آبزی پروری به منظور افزایش تولیدات را از برنامه آینده شیلات عنوان کرد.

وی همچنین گفت: پرورش متراکم ماهیان کپور، توسعه پرورش و تکثیر ماهیان زینتی، ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان و در نتیجه افزایش سرانه مصرف ماهی در استان، تشکیل و تقویت تشکل های آبزی پروری، استفاده از دستگاه مولد آبی در مزارع فاقد برق، پیگیری ایجاد بازار و یا مراکز عرضه آبزیان از دیگر برنامه های آتی این مدیریت است.

مهدوی همچنین از آبزی پروران خواست تا برای تهیه آبزیان و بچه ماهی های پرورشی خود از مزارع حد واسط مورد تایید دامپزشکی و دارای پروانه بهداشتی اقدام کنند.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: پرورش دهندگان ماهی برای حمل آبزیان به مزارع حتما گواهی سلامت و گواهی انجام واکسیناسیون را از فروشنده دریافت و محموله را با گواهی بهداشتی حمل کنند.

مهدوی در پایان با اشاره به استرس های موجود در آبزیان، گفت: آبزی پرورانی که اقدام به فروش بچه ماهی می کنند لازم است قبل از حمل محموله به مزرعه مقصد نسبت به استفاده از مکمل غذایی مورد تایید اقدام کنند.