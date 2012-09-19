برکناری رئیس دانشگاه آزاد ورامین – پیشوا/ سونامی تغییر دامنگیر رئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شیبانی در حکمی از سوی دکتر فرهاد دانشجو رئیس سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سرپرست واحد ورامین – پیشوا منصوب شد.

اندکی پس از انتشار گزارش ویژه مهر با عنوان " سونامی تغییرات در دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا/ موج سئوالات بی پاسخ"، اخباری مبنی بر تداوم سونامی عجیب تغییر در این واحد دانشگاهی کسب شد که حاکی ازحذف نیروهای بومی مسئول در این واحد دانشگاهی بود.

اگرچه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا با رسانه ای گفتگو کرد و به یکباره، دو مصاحبه به فاصله کمتر از 17 دقیقه روی خروجی خود قرار داد و مسائل مطرح شده در خبرگزاری مهر را تکذیب کرد ولی شواهد و قرائن حاکی از آن بود که سونامی تغییرات دانشگاه آزاد ورامین – پیشوا در انتصابات، همچنان ادامه داشت.

این مسئول با توجیه بسیاری از تغییرات، آنها را در راستای دستورات مافوق در زمینه های پژوهشی دانست ولی نتوانست به خبرنگار مهر پاسخ دهد که تغییر کارشناس نقل و انتقالات، مدیر امور تأسیسات و تعمیرات و نگهداری، رئیس اداره خدمات دانشجویی، مدیر آموزش دانشکده کشاورزی، مسئول امور دانشجویی دانشکده کشاورزی، مسئول ثبت اطلاعات و آمار انبار، مسئول امور کارگزینی و ثبت تردد و... چه ربطی به امور پژوهشی دارد؟!

حذف نیروهای بومی واحد ورامین - پیشوا در سکوت محض انجام شد و بهترین کارشناسان و مدیران شهرستان های ورامین و پیشوا که هرکدام نیروهای شایسته و پاکدستی بودند که دانشجویان، کارمندان و استادان از آنها رضایت کامل داشتند، از روزهای نخست مدیریت ربیعی با سیر صعودی حذفی همراه شدند.

مدیران بومی به سبب آشنایی با رویه های اداری منطقه و سهولت در تعامل با مدیران شهرستانی می توانند پیوندی حساس بین شهرستان های ورامین و پیشوا برقرار سازند؛ با تنشهای ایجاد شده به وسیله انتصابات طیف خاص و غیر بومی مورد علاقه ریاست سابق این واحد دانشگاهی، بیم آن می رفت که افرادی که در رأس امور قرار می گیرند با بزرگترین دغدغه شهرستانهای ورامین و پیشوا بیگانه باشند و رفتارهای غیرعامدانه آنها به مشکلات به وجود آمده بین شهرستانهای ورامین و پیشوا دامن بزند.

باسابقه ترین امام جمعه کشور نیز چندی پیش در دیدار با اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا عنوان کرده بود: نباید گذاشت افراد معلوم الحال در دانشگاه ها فعالیت کنند.

آیت الله سیدمرتضی محمودی با اشاره به برخی اظهارات حاضران در مورد نفوذ برخی عناصر وابسته به جریان فتنه در مسئولیتهای دانشگاه تصریح کرد: نباید اجازه داد افراد معلوم الحال که دوره ای نقاب از چهره برداشتند و علیه ولایت فقیه و نظام مقتدر اسلامی فتنه کردند مجددا به داخل لانه های خود خزیده و با استفاده از ظرفیتهای دانشگاه ها به انحراف فکری نسل جوان بپردازند.

به این ترتیب، نباید شایعه ارتقای درجه رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در منطقه 8 این دانشگاه لباس واقعیت بپوشد و بدنه ارزشی شده دانشگاه را خدشه دار کند.

نوید روزهای بهتر برای تنها دانشگاه آزاد کشور که منتسب به دو شهرستان است

به هرحال، انتصاب دکتر حسینعلی شیبانی ریاست سابق دانشکده کشاورزی این دانشگاه که از سوی رئیس سابق برکنار شده بود و از نیروهای ارزشی و دلسوز شهرستان ورامین است و کارنامه مطلوبی در دوران مدیریتی اش دارد، به ریاست واحد ورامین – پیشوا نوید روزهای بهتری برای تنها دانشگاه آزادی که منتسب به دو شهرستان است، محسوب می شود.

با توجه به شناختی که از شیبانی وجود دارد، امید است روند فرهنگی و فکری مسمومی که بر این دانشگاه در طول مدیریت سابق حاکم شده بود، روندی اصولی، علمی و فرهنگی به خود بگیرد تا کارکنان، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا و مردم شریف شهرستانهای ورامین و پیشوا طعم خوش آن را بچشند.

انتصاب مجدد مدیران باتجربه و لایق قبلی، برکناری مدیران نالایق در بدنه مدیریتی دانشگاه و همچنین انتصاب مطلوب در روابط عمومی دانشگاه که ضعف مهمی در ارتباطات آن واحد دانشگاهی محسوب می شود، سه خواسته به حق است که باید به سرعت از سوی رئیس جدید پیگیری شود.

توجه به مسائل فرهنگی و مذهبی در این دانشگاه نیز از نکات مهمی است که بزرگان شهرستانهای ورامین و پیشوا بارها تذکر داده اند و با جوابهای "در آینده نزدیک" رئیس سابق دانشگاه روبرو شدند. در دو سال اخیر، در پاره ای از اوقات، ظاهر برخی دانشگاهیان این دانشگاه نیز دچار تغییرات معکوس حجابی شده و این امر، نه تنها به معنی عدم اجرای برخی مصوبات شورای فرهنگ عمومی و... محسوب می شد، بلکه معنایی جز دهن کجی به فرهنگ و پیشینه مذهبی و انقلابی مردم ورامین و پیشوا نداشت!

توقف روند احداث بیمارستان دانشگاه آزاد در پیشوا که روبروی این واحد دانشگاهی است نیز از دیگر موارد مسکوت مانده محسوب می شود که فقط به وعده ها ختم شده و نیازمند پیگیری رئیس جدید است.

علیرضا مهدی زاده