سه میلیارد برای تامین زیرساخت های شهرک صنعتی قائم شهر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرفلک در بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی ناحیه صنعتی سنگتاب قائم شهر و بررسی مشکلات این واحدها علام کرد: ازاین اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای ناحیه صنعتی سنگتاب بوده که صرف رفع مشکلات ناحیه در زمینه زیرساخت ها خواهد شد.

وی به برخی مشکلات ناحیه صنعتی سنگتاب اشاره کرد و نامناسب بودن پل ناحیه سنگتاب را یکی از مشکلات زیرساختی بخش صنعت شهرستان قائم شهر دانست و گفت: این پل که علاوه بر استفاده واحدهای صنعتی واقع در این ناحیه صنعتی مورد استفاده چند روستا‌ست، جوابگوی این همه تردد نیست.

فرماندار قائم شهر اظهارداشت: رفع این مشکل برای فراهم آوردن زمینه تردد وسایل نقلیه برای حمل و تخلیه بار در شرکتهای صنعتی ناحیه ضروری است.

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی در میاندرود

به همت بانوان میاندرودی، نخستین جشنواره غذاهای سنتی با حضور فرماندار، بخشدار و مسئولان شهرستان در روستای اسرم این شهرستان برگزار شد.

62 تن از بانوان روستاهای جامخانه، اسلام آباد، بیشه سر، پلنگ آزاد، اوسا، لالیم، بادله و اسرم از بخش مرکزی شهرستان میاندرود در این جشنواره شرکت داشتند.

بانوان با طبخ انواع غذاهای سنتی، آش، شیرینی، ترشیجات، دسرها و نان محلی در هشت غرفه توان آشپزی خود را به نمایش گذاشتند.



اجرای سند تحول بنیادن سبب تربیت انسان های سالم

مدیر سازمان دانش آموزی مازندران از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بعنوان مجموعه ای برای پرورش انسانهای مناسب و کاری برای جامعه نام برد و گفت: اجرای این سند به پرورش انسانهای سالم در جامعه می انجامد.



حجت الاسلام میرزا حسن صادقی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانش اموزان پایه اول ابتدایی شهرستان قائم شهر اظهار داشت: جامعه به انسانهای مناسب که بتوانند درجامعه تاثیرگذار باشند نیاز دارد که در سند تحول بنیادین این امر لحاظ شده است.



وی ادامه داد: برای تحقق این تحول بزرگ همه زیر ساخت ها به لحاظ ساماندهی فضا و امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و آموزش نیروی انسانی طبق برنامه آماده شده و این طرح به بهترین شکل در استان انجام می شود.