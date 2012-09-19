پنج هزار قطعه بلیت جشنواره ضامن آهو در اختیار مردم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نیرومند عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ضامن آهو، بیان داشت: حدود پنج هزار قطعه بلیت نمایش جشنواره ضامن آهو به ارزش یک صد میلیون ریال به شهروندان هرمزگان به صورت رایگان اهداء شد.

وی افزود: این تعداد بلیت به منظور تشویق خانواده ها جهت استفاده از فضای فرهنگی معنوی ایجاد شده، توسط ادارات و نهادهای مختلف بین اقشار مختلف توزیع شده است.

نیرومند ادامه داد: در اولین روز گشایش جشنواره حدود دو هزار و 500 نفر از دو نمایش که چهار بار در دو نوبت صبح و بعد از ظهر اجرا شد و نمایشگاه و دیگر بخش های جنبی بازدید کردند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی جشنواره پیش بینی کرد حدود 10هزار نفر از نمایش های صحنه ای و عروسکی ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان ضامن آهو دیدن کنند.

به گفته نیرومند با وجود مصادف شدن برگزاری جشنواره با تعطیلات تابستانی مدارس ، استقبال مردم نسبت به دوره های پیشین نه تنها کاهشی نخواهد داشت بلکه با توجه به تبلیغات انجام شده ،مخاطبان بیشتر نیز خواهند بود که مقایسه مخاطبان روز اول این جشنواره در این دوره و دوره قبل ، موضوع یاد شده را تایید می کند.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان ضامن آهو با حضور 150هنرمند منتخب کشور از 28شهریور در فرهنگسرای طوبی بندرعباس آغاز شده و تا دوم مهرماه با معرفی برگزیدگان ادامه خواهد داشت.