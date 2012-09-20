عملیات نورپردازی پل تاریخی میربهاءالدین به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند افزود: عملیات نورپردازی حرفهای پل تاریخی میر بهاءالدین شهر زنجان که در ورودی جنوبی شهر و بر روی رودخانه زنجانرود واقع شده از ابتدای سال جاری با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی طرحهای عمرانی سال مالی 90 به انجام رسید.
وی ادامه داد: در قالب این طرح با استفاده از لامپهای نوین ال ای دی در داخل طاقهای پل، نورپردازی اجرا شده که نور این لامپها در طول ساعات مختلف شب تغییر خواهد کرد.
مدیر دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی زنجان افزود: این پل را حاجمیرزا بهاءالدین زنجانی که از تجار به نام ناحیه خمسه زنجان بوده، در سال 1312 هجری قمری ساخته است.
ارجمند تاکید کرد: پل تاریخی میربهاءالدین به صورت آجری است و در نمای داخلی بزرگترین طاق آن به خط معقلی بسیار زیبا، تاریخ ساخت پل همراه با ذکر یا علی به صورت قرینه نقش شده است.
ارجمند ادامه داد: دهانههای طاقهای پل عریض و به سبک جناقی یا ضربی بسیار زیبا و شکیل ساخته شده است.
این اثر در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۵۶ به شماره ۱۴۸۴ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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